El servei de taxi a Andorra activa la reserva per app i amplia els canals digitals integrats a la CRT

El sector del taxi d’Andorra dona un salt digital: els usuaris ja poden reservar un trajecte a través de dos nous canals mòbils, l’app oficial Taxi Andorra i la secció de Mobilitat de l’app de CityXerpa. Totes dues plataformes operen integrades a la Central de Reserves del Taxi (CRT). Fins ara, la reserva es feia per telèfon o WhatsApp. Amb aquest llançament, el servei incorpora una experiència digital completa: seguiment del vehicle en temps real, informació del cotxe assignat i temps estimat de recollida, programació de viatges per a una hora concreta i interfície en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), una aposta clara per a atendre tant residents com els nombrosos visitants del país.
En aquesta primera fase, les app ofereixen una estimació orientativa del cost del trajecte. El preu final el marca el taxímetre i el pagament es fa al vehicle, en efectiu o amb tarjeta, segons el funcionament habitual del servei. El pagament directe des de l’app arribarà en fases posteriors, així com la incorporació progressiva d’altres funcionalitats.
La nova app Taxi Andorra, el canal oficial
La nova app Taxi Andorra neix com la porta d’entrada oficial al servei des del mòbil. Dissenyada per a fer la reserva ràpida i intuïtiva, guia l’usuari pas a pas des de la petició fins a la recollida, amb informació clara en tot moment del procés.
El taxi, dins l’ecosistema de CityXerpa
En paral·lel, el taxi s’incorpora com a opció de reserva dins l’app de CityXerpa, en el marc de la seva secció de Mobilitat. El funcionament és directe: l’usuari accedeix a la categoria Mobilitat de l’app, sol·licita un viatge i el taxi apareix com una opció disponible. Aquesta integració amplia els punts d’accés al servei dins un entorn digital ja conegut per molts usuaris i permet incorporar el taxi a una experiència de mobilitat més integrada, mantenint la gestió centralitzada a través de la CRT. Igual que a l’app Taxi Andorra, la reserva des de CityXerpa incorpora seguiment en temps real.
CityXerpa és el proveïdor tecnològic darrere del projecte que ha desenvolupat i gestiona la infraestructura dels canals digitals de reserva i el call center, en coordinació amb el sector del taxi. El llançament s’emmarca en la missió de l’empresa de contribuir a la digitalització dels sectors estratègics d’Andorra, en col·laboració amb l’administració pública.