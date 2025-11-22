La Rectoria d’Alinyà ofereix l’exposició de pintura “Dones de la terra i altres fruits de la natura”

L’espai d’art i natura de La Rectoria d’Alinyà (nucli de població del municipi de Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell) inaugurarà aquest diumenge, dia 23 de novembre, al migdia (12.30 h), l’exposició ‘Dones de la terra i altres fruits de la natura’, que consisteix en una selecció de pintures de l’artista plàstica, Maria Elena Rodríguez. La mostra es podrà visitar, els caps de setmana, fins al 4 de gener vinent.
Maria Elena Rodríguez, nascuda a Rosario (Argentina) i establerta a l’Alt Urgell, va iniciar-se en el món artístic a la seva ciutat natal amb el mestre Marcelo Dasso i després va estudiar al Liceo de Artes Visuales de Santa Fe. Més endavant va ampliar la formació amb el professor Arnoldo Qualino. Al llarg de la seva trajectòria ha impulsar força mostres i exposicions individuals i també ha participat en instal·lacions col·lectives i concursos, en què ha guanyat diversos premis i mencions.
L’autora defineix la seva pintura com a figurativa, “amb la finalitat de portar el pensament al sentiment i les situacions de la vida”. El dibuix és la base de les seves obres, que desenvolupa amb diferents tècniques. La seva obra també es pot veure al seu perfil a Instagram: @malenacolor.
L’horari de visita de l’exposició serà els dissabtes i diumenges al matí (11.00-14.00 h) i a la tarda (15.30-18.00 h).