L’executiu treballa per a l’optimització dels processos interns dels tràmits de l’Administració

El Govern vol optimitzar els serveis de reenginyeria dels processos interns de l’Administració. L’objectiu és revisar els processos interns dels tràmits governamentals –sobre els quals es desenvolupen els tràmits de la ciutadania– per tal de proposar formes millorades dels processos (més simples, més àgils, més automatitzats, més eficients i més orientats cap al ciutadà).

L’empresa adjudicatària –juntament amb el Departament de Sistemes d’Informació (DSI) del Govern– haurà d’analitzar els processos proposats per la Oficina de Processos del Govern i presentar models formals millorats d’aquests des de les perspectives: tecnològica, normativa, i dels recursos humans, que seran implantades pel DSI, Gabinet Jurídic del Govern i el Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana,

Els processos que s’estudiaran seran els d’un ús més freqüent per part de la ciutadania, com ara els lligats als ajuts socials, o d’un interès estratègic pel Govern, com per exemple aquells tràmits vinculats a l’obertura d’un comerç. La licitació s’emmarca en el pilar “e-Goverment” (Govern electrònic), en el marc del Programa de Transformació Digital d’Andorra.

El concurs és internacional amb procediment obert i modalitat de contractació urgent. La documentació es pot descarregar als webs www.tramits.ad i www.etramits.ad, o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Per a informació complementària es pot contactar amb l’Oficina de Processos del Govern a l’adreça electrònica oficina_processos@govern.ad. Les ofertes s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern com a màxim l’11 d’agost del 2022 en horari d’atenció al públic.