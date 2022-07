La Copa del Món de BTT comportarà importants problemes de circulació

Mobilitat anuncia afectacions del trànsit a la CG-4 amb motiu de la celebració de la Cop del Món UCI de BTT, a la parròquia de la Massana. Concretament, es preveu que els propers dies 14, 15, 16 i 17 de juliol la circulació de vehicles quedi restringida en el tram viari de la CG-4 comprès entre la rotonda d’Erts i el coll de la Botella.

Les afectacions el dijous 14 de juliol seran a partir de les 7.45 h i fins a les 18.00 h; pel divendres l’horari d’afectació serà de 7.45 h i fins a les 19.15 h i el dissabte i diumenge de 7.15 h i fins a les 15.30 hores. La circulació es podrà dur a terme per als veïns de la zona i els vehicles que hi hagin d’accedir per motius justificats.

S’aconsella a totes les persones que vulguin circular per la zona amb restriccions que ho facin abans o bé després de les hores en què s’estableixen les restriccions. S’aconsella a la població que limiti al màxim els desplaçaments durant aquests dies. S’habilitarà un servei de transport públic gratuït per a accedir a l’esdeveniment.