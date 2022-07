Acord marc amb l’IEC per a reforçar els llaços en matèria de política lingüística i patrimoni cultural

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha signat aquest dimecres un acord marc de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per a potenciar i reforçar les sinergies actuals en matèria de política lingüística i patrimoni cultural. La signatura ha comptat amb la participació de la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré.

Tal com ha destacat la ministra, la voluntat de l’entesa és establir un acord marc que permeti reglar de forma general els convenis específics que es vulguin tirar endavant, perquè es puguin fer d’una forma més àgil i fàcil.

D’aquesta manera, es desplegaran activitats relacionades amb les àrees de política lingüística i recerca del patrimoni comú concretades amb projectes de recerca, promoció i difusió de la cultura catalana que tindran com a objectiu millorar i augmentar l’intercanvi del coneixement cultural entre ambdós territoris i els seus ciutadans.

“Compartim la voluntat de protegir i fomentar el patrimoni lingüístic i cultural comú, per això la col·laboració es remunta a anys enrere i la volem reforçar establint la base de futurs convenis per a dur a terme projectes concrets”, ha ressaltat Riva. Per la seva banda, Cabré ha destacat que “compartim línies d’actuació i, per això, és molt positiu arribar a aquest acord marc que ens permetrà materialitzar projectes concrets, on podem aportar una perspectiva polièdrica des de l’IEC”. Amb l’objectiu de fer un seguiment de l’acord marc signat aquest dimecres, les parts crearan una comissió de seguiment paritària dels projectes d’interès conjunt.

Entrant al detall, la ministra ha apuntat que enguany ja està previst signar un conveni, inscrit en aquest acord marc, per a desenvolupar els propers projectes de política lingüística en col·laboració amb l’Institut.

Es tracta de la digitalització de l’Onomasticon Cataloniae, obra de Joan Coromines que recull l’origen i explica els noms de persona i els topònims antics i moderns dins dels territoris de parla catalana, i l’edició del volum IX del Petit atles lingüístic del domini català, elaborat a partir dels materials publicats en el volum IX de l’Atles lingüístic del domini català.

En l’àmbit del patrimoni cultural, la ministra ha apuntat que el Govern ha iniciat darrerament un projecte vinculat al coneixement i la difusió de l’etnobotànica que és possible, en part, gràcies a una col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans que encara no s’havia formalitzat i que demostra fins a quin punt tant la recerca com l’accés per part de la ciutadania requereixen l’establiment de sinergies entre institucions.