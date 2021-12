L’estratègia pirinenca de canvi climàtic: un enfocament transfronterer únic a Europa

Segons dades de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), en els últims 60 anys l’augment de temperatura registrat als Pirineus ha estat de 1,2 °C. Davant d’aquesta acceleració de l’escalfament global i amb la pandèmia de la COVID-19 com a reflex de la necessitat d’actuació enfront la crisi climàtica, el territori pirinenc redobla els seus esforços i es posa a l’avantguarda llançant un enfocament únic a Europa: la ratificació d’una Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic (EPiCC) de caràcter transversal i transfronterer.

En aquest context, aquest dilluns ha tingut lloc el XXXIX Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) a Alp (La Cerdanya), una trobada en la qual els set territoris que la componen -on també hi ha Andorra- s’han reunit en presència dels presidents de cadascun per a revisar les accions realitzades l’últim any i identificar els reptes del territori per al futur. Així doncs, aquest acte ha estat l’escenari en què Eva García Balaguer, coordinadora de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) de la CTP, ha presentat l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic: “El 2022, passem a l’acció! El territori pirinenc pateix cada dia una mica més les cicatrius del canvi climàtic. Per això, els set territoris de la CTP han decidit actuar en cooperació per a frenar els efectes d’aquest repte mundial en la societat, sectors econòmics i ecosistemes pirinencs ratificant l’Estratègia Pirinenca contra el Canvi Climàtic”, ha comentat la coordinadora de l’OPCC.

Desenvolupada per la Comunitat de Treball dels Pirineus i l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en el marc de l’Estratègia Pirinenca de la CTP que va començar en 2018 i s’estendrà fins a 2024, l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic pretén reunir els set territoris pirinencs entorn de cinc grans àrees de cooperació per a treballar junts en la lluita contra el canvi climàtic.

Sota aquesta premissa i gràcies als socis del projecte POCTEFA OPCC ADAPYR, l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic ha estat pensada en connexió amb el territori i és el resultat d’un llarg procés participatiu que va reunir més de 300 participants. Aquesta se centra, principalment, en la definició de mesures clau perquè els Pirineus siguin més resilients al canvi climàtic, en relació amb: Clima, Espais Naturals Resilients, Població i Territoris, Economia de Muntanya Adaptada i Governança; i inclou un total de 89 accions prioritàries que hauran d’aplicar-se d’aquí a 2030.

A més, durant la jornada s’ha dut a terme un debat sobre qüestions estratègiques i transversals per al futur, com el paper clau dels territoris transfronterers amb la taula rodona Els territoris transfronterers, a l’avantguarda de la integració o la cooperació transfronterera gràcies a la presentació de les conclusions del Fòrum Transpirinenc de la Joventut i les del seminari Present i futur d’Europa: la contribució dels joves al territori transfronterer.

En aquest sentit, el Plenari ha adoptat una declaració política que, entre altres, recull la necessitat de seguir avançant en la signatura d’un acord d’associació d’Andorra amb la UE –una signatura que permetria millorar els intercanvis i impulsar els mecanismes de cooperació territorial als Pirineus–. La declaració també fa referència al progrés satisfactori en l’elaboració dels Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya– França–Andorra (POCTEFA) i l’augment de fons europeus que es dedicaran a aquest programa per seguir reforçant la col·laboració entre territoris de proximitat.

En la seva intervenció, la representant d’Andorra, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha ressaltat que la pandèmia provocada per la COVID-19 ha mostrat “quan essencial és la col·laboració entre veïns per identificar els problemes estructurals dels nostres territoris, trobar solucions col·lectives i avançar en una cooperació regional més fluida dins del Pirineu”. La ministra també ha remarcat que “la cooperació transfronterera és actualment l’instrument més útil que disposa Andorra per alinear-se amb els objectius prioritaris de la Unió Europea, així com per posar en pràctica projectes europeus de cohesió territorial”.

Més concretament, el programa POCTEFA 2014-2020 ha inclòs la realització de 45 projectes i una inversió conjunta de més de 2 milions d’euros. El nou programa 2021-2027, el tercer en què Andorra participa, té com a reptes compartits el desenvolupament sostenible o el desenclavament del Pirineu. En aquest sentit, la ministra d’Afers Exteriors fa una crida a la resta de socis de la CTP per “fer un pas endavant en les problemàtiques de la mobilitat i de la connectivitat del territori, en coordinació amb els Governs d’Espanya i de França, amb la cooperació essencial de la Unió Europea, i en benefici de tota la població del Pirineu”.

Per part seva, en l’àmbit institucional, durant el transcurs del XXXIX Consell Plenari de la CTP ha tingut lloc el traspàs de presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Pere Argonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya i actual president de la CTP, ha passat el testimoni a Íñigo Urkullu, president del Govern Basc, que des d’avui ostentarà la presidència per als pròxims dos anys.

Reunions paral·leles durant els actes de la CTP

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprofitat la seva estava a Alp per mantenir una reunió bilateral amb la Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, amb qui han compartit les bones relacions de veïnatge entre ambdós territoris.

La delegació andorrana també ha participat en una trobada múltiple amb la direcció de l’Hospital de Cerdanya en què s’ha intercanviat sobre les problemàtiques d’aquesta infraestructura per a desenvolupar la seva feina en el dia a dia, especialment en època de pandèmia.

Sobre l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

El OPCC és una iniciativa transfronterera de cooperació territorial en matèria de canvi climàtic de la Comunitat de Treball de Pirineus (CTP), llançada el 2010 sota la presidència de Midi-Pyrenees. Els membres de la CTP i, per tant, del OPCC són el Principat d’Andorra i els Governs de Nouvelle-Aquitaine, Aragó, Catalunya, Euskadi, Navarra i Occitanie. Des de novembre de 2019, Catalunya ostenta la presidència del Consorci de la Comunitat dels Pirineus.

L’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, OPCC, té com a objectiu realitzar un seguiment i comprendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus per a ajudar al territori a adaptar-se als seus impactes. La seva visió és ser la plataforma de referència sobre coneixement en adaptació al canvi climàtic en ecosistemes de muntanya.

Sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus

El consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un organisme interregional de cooperació transfronterera creat pel Consell d’Europa el 1983, el qual des de fa més de tres dècades busca afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc, trobar solucions conjuntes als seus problemes comuns i posar en marxa accions transfrontereres.

Format pels següents territoris: Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Aragó, Catalunya, Euskadi, Navarra i el Principat d’Andorra; l’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i secundant-se en les seves fortaleses.

