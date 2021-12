Tesi doctoral sobre els efectes de la ‘gamificació’ en l’aprenentatge de segones llengües

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dilluns 13 de desembre la lectura de la tesi doctoral titulada “Gamification in learning English as a second language: A methodological framework to improve psychobehavioural factors and speaking fluency”, defensada per Nadia Azzouz Boudadi i dirigida per Mar Gutiérrez-Colón.

L’objectiu de la recerca ha estat proporcionar un marc exhaustiu sobre l’ús de la ‘gamificació’ en l’àmbit de l’aprenentatge de segones llengües assistit per ordinador. La tesi explora els efectes d’aquesta tècnica sobre els factors psico-conductuals, i conclou, entre d’altres, que els estudiants que segueixen un curs d’anglès ‘gamificat’ tenen més motivació acadèmica i més ansietat en l’aprenentatge de segones llengües. Nadia Azzouz és diplomada en Educació infantil i Magisteri de llengües estrangeres, llicenciada en Traducció i interpretació i professora d’Educació a la Universitat d’Andorra.

El tribunal ha estat format per Neus Lorenzo (Universitat d’Andorra), Anca Daniela Frumuselu (Universitat de Lleida), Nagore Ipiña (Mondragon Unibertsitatea), Guzman Mancho (Universitat de Lleida) i María Luisa Sierra (Universidad San Jorge).

Amb aquesta ja són setze les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el Programa de Doctorat el curs 2009-2010.