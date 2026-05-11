Lestang, Cisteró, Nicolau i Taurinya dominen el Trial dels Cortals d’Encamp

Ahir diumenge es va disputar el Trial dels Cortals d’Encamp, la segona prova puntuable per al Campionat d’Andorra de Trial 2026. La jornada, organitzada pel Moto Club Pirineu, va comptar amb la participació de 32 pilots, que van haver de fer front a unes condicions meteorològiques inicials complicades.
Evolució del terreny i recorregut
La pluja caiguda durant la nit anterior va deixar les zones de muntanya molt humides i relliscoses a primera hora del matí. No obstant això, a mesura que avançava la jornada, el terreny es va anar assecant, permetent als pilots millorar les seves puntuacions en la segona volta.
El recorregut va destacar per la seva varietat, combinant cinc zones naturals de muntanya amb dues zones d’estil indoor situades al centre del poble d’Encamp.
Resultats de la prova per categories
A continuació, es detallen els podis de la jornada segons les penalitzacions acumulades:
Categoria Vermell
- 1r: Jordi Lestang – 3 punts
- 2n: Alfredo Gomez – 12 punts
- 3r: Edgar Garcia – 20 punts
Categoria Blau
- 1r: Joaquim Cisteró – 14 punts
- 2n: Marc Font – 15 punts
- 3r: Miquel Font – 23 punts
Categoria Verd
- 1r: Jordi Nicolau – 3 punts
- 2n: James Moore – 7 punts
- 3r: Thomas Scales – 11 punts
Categoria Groc
- 1r: Benjamin Taurinya – 2 punts
- 2n: Eric Bazile – 22 punts
- 3r: Ramon Navarro – 28 punts
Estat del Campionat d’Andorra després de dues proves
Amb la finalització d’aquesta segona cita, les classificacions generals del campionat queden encapçalades pels següents pilots:
- En la categoria Vermell, Jordi Lestang referma el seu lideratge amb una victòria clara.
- En Blau, Marc Font es manté al capdavant gràcies a la seva regularitat, tot i la victòria d’ahir de Joaquim Cisteró.
- En la categoria Verd, Jordi Nicolau domina amb ple de victòries en les dues proves disputades fins ara.
- En Groc, Benjamin Taurinya se situa com a líder destacat després de la seva gran actuació en aquesta prova d’Encamp.
La propera prova del Campionat d’Andorra de Trial tindrà lloc el proper diumenge, 17 de maig, a Naturland, en una jornada organitzada per l’Andorra Trial Club.