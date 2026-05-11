L’abril es tanca amb una població resident de 89.484 persones (+1,9%)

En data 30 d’abril del 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.484 persones, la qual cosa suposa un augment del +1,9% (+1.642 persones) respecte a l’abril de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+349 residents, +5,7%), Escaldes-Engordany (+346 residents, +2,2%), Encamp (+311 residents, +2,3%), la Massana (+260 residents, +2,2%), Ordino (+155 residents, +2,8%) i Sant Julià de Lòria (+126 residents, +1,2%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+95 residents, +0,4%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’abril es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +919 persones (+6,1%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +436 persones (+1,1%), de nacionalitat francesa amb +224 persones (+5,6%) i de nacionalitat espanyola amb +215 persones (+1,0%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 152 persones (-1,8%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 16,0% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 d’abril del 2026 (94.044 persones), hi ha un increment del +0,6% respecte a la població registrada del mateix mes del 2025 (93.512 persones).