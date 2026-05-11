El Dr. Marc Pascual Pich, nou director mèdic del Centre Hospitalari Andorrà

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha nomenat el Dr. Marc Pascual Pich com a nou director mèdic del Centre Hospitalari Andorrà. El càrrec es troba sota la dependència jeràrquica del director Assistencial del SAAS, el Dr. Marcos Gutiérrez. El Dr. Pascual, metge especialista en medicina interna i fins ara Coordinador Clínic de la Unitat de Cures Pal·liatives, assumirà el càrrec com a director mèdic el proper 11 de maig.
El director mèdic impulsarà la implementació dels projectes estratègics i línies d’innovació que la institució estableixi, adaptant-los a l’àmbit d’influència, per a millorar els processos i promoure l’excel·lència en la gestió de l’atenció mèdica a les persones usuàries.
Entre les seves funcions destaquen la planificació i coordinació dels recursos humans, tècnics i econòmics dels serveis sota la seva responsabilitat, així com l’elaboració, seguiment dels plans funcionals i protocols assistencials, vetllant pel seu compliment amb el seguiment dels corresponents indicadors, normatives i estàndards de qualitat i seguretat.
La incorporació de la direcció mèdica permetrà que la direcció Assistencial es focalitzi en definir les línies estratègiques i establir, revisar i fer el seguiment dels convenis assistencials, tan nacionals com internacionals amb hospitals de tercer nivell, així com elaborar, ajustar i supervisar els circuïts assistencials que se’n derivin.