L’Espai Dona i Empresa fa balanç del seu primer any d’activitat amb una taula rodona sobre emprenedoria femenina

L’Espai Dona i Empresa (EDE) L’Espai Dona i Empresa (EDE) ha celebrat aquest dilluns al vespre un acte públic per a fer balanç del seu primer any de vida. La jornada ha culminat amb una taula rodona en què sis dones empresàries han compartit experiències, reptes i aprenentatges vinculats al lideratge i a l’emprenedoria. L’EDE es va presentar oficialment el passat 27 de març com una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç i gestionada per un consell de dones directives, amb l’objectiu de crear un espai de referència per al talent femení en l’àmbit empresarial i econòmic del país.
Durant aquest primer any, l’entitat ha treballat per a consolidar-se com una plataforma de suport, connexió i generació de coneixement per a dones professionals de diferents sectors i generacions.
En la seva intervenció institucional, la presidenta de l’Espai Dona i Empresa, Neus Cornella, ha destacat que aquest primer any ha estat centrat a donar a conèixer el projecte, crear comunitat i establir vincles amb entitats del país i de l’àmbit internacional. En aquest sentit, l’EDE ha estructurat la seva activitat en quatre grans eixos: formació, networking i espais de debat.
Al llarg d’aquest any, l’Espai Dona i Empresa ha impulsat diverses accions, com trobades professionals, formacions en igualtat de gènere i dret laboral, conferències amb referents del lideratge femení, així com la creació del programa radiofònic Elles lideren que s’emet de forma mensual, l’últim dilluns de cada mes per Ràdio Nacional d’Andorra. Paral·lelament, l’entitat ha iniciat col·laboracions amb institucions com FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) i ha començat a treballar en l’obtenció de dades sobre la presència de dones emprenedores i directives a Andorra, amb l’objectiu de disposar d’informació que permeti orientar futures polítiques i iniciatives.
L’acte de cloenda del primer any ha inclòs una taula rodona moderada per Marta Pujal, vocal de l’EDE, amb la participació d’Elisenda Montané (BidForBooking), Elia Antunes (Ladies4Crypto), Pili Borra (Laboratori ViP), Lili Ros i Isabel Pérez (Gaudí Perruquers) i Roser Miró (Farmàcia Roser Miró). Les participants han exposat la proposta de valor dels seus projectes i han compartit reflexions sobre el lideratge, l’emprenedoria i l’experiència empresarial.
La jornada s’ha tancat amb un espai de networking i amb la voluntat expressa de l’Espai Dona i Empresa de continuar desplegant activitats, formacions i espais de trobada durant el 2026, amb l’objectiu de reforçar el paper de les dones dins el teixit empresarial del país.