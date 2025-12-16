El COPSIA renova la seva junta amb una línia continuista en defensa de la professió

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) ha constituït la seva nova junta de govern, que estarà encapçalada per Sònia Bigordà com a presidenta, acompanyada per Sílvia Palau, Alexandra Invernon, Blanca de la Cruz i Diana Alves com a membres de l’equip directiu. La nova junta inicia aquesta etapa amb una clara voluntat de continuïtat, reforçant el treball realitzat els darrers anys en defensa de la figura del psicòleg i del rigor professional dins del sistema de salut i benestar del país.
Un dels eixos prioritaris del nou mandat serà la lluita contra l’intrusisme professional, especialment en un context marcat pel creixement de continguts i serveis psicològics a les xarxes socials i en entorns digitals. El COPSIA alerta que la difusió de consells, diagnòstics o teràpies sense la formació ni acreditació adequada pot comportar riscos importants per a la salut mental de la població, afavorint un ús incorrecte o inadequat dels recursos psicològics per part dels pacients.
En aquest sentit, la junta vol continuar treballant per a garantir que l’atenció psicològica a Andorra sigui exercida exclusivament per professionals qualificats, col·legiats i sotmesos als estàndards ètics i deontològics que protegeixen els usuaris.
A més, el COPSIA reafirma el seu compromís amb la divulgació rigorosa, la col·laboració amb les institucions del país i la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de recórrer a professionals acreditats quan es tracta de salut mental.
Amb aquesta nova junta, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra afronta el futur amb l’objectiu de consolidar el paper del psicòleg dins la societat andorrana, defensant tant la professió com el benestar dels pacients.