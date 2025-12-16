Repunt de les vendes en grans superfícies del comerç al detall, a l’octubre

Economia
Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra amb aliments (Freepik)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,7%, a preus corrents, el mes d’octubre de 2025 respecte a l’octubre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +3,5% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -1,1% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -0,7% durant l’octubre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.

Les vendes de productes alimentaris augmenta un +2,3%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -4,1%.

