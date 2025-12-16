Repunt de les vendes en grans superfícies del comerç al detall, a l’octubre

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,7%, a preus corrents, el mes d’octubre de 2025 respecte a l’octubre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +3,5% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -1,1% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -0,7% durant l’octubre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.
Les vendes de productes alimentaris augmenta un +2,3%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -4,1%.