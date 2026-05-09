L’Església d’Urgell obre el procés d’inscripció per a la vetlla amb el Papa Lleó XIV a Barcelona

L’Església d’Urgell comunica que ja s’han obert les inscripcions perquè aquells fidels que ho desitgin de l’Església d’Urgell puguin participar en la Vetlla de Pregària a l’estadi olímpic “Lluís Companys” de Barcelona que tindrà lloc el dimarts, dia 9 de juny, a la tarda, a les 20 hores, presidida pel Sant Pare Lleó XIV.
Com inscriure’s
Els interessats han de fer arribar el DNI o document identificatiu escanejat, així com una fotografia tipus DNI, a la Secretaria General del Bisbat d’Urgell, a l’atenció de la Sra. Marta Meya, al següent correu electrònic: mmeya@bisbaturgell.org.
És important no inscriure’s directament a la pàgina web “Alça la mirada”, ja que les invitacions per a l’Església d’Urgell es gestionaran conjuntament amb les diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense per a evitar duplicitats.
Les places d’inscripció són limitades i es duran a terme per ordre d’inscripció. Un cop inscrits els qui hagin fet arribar les seves dades a la Secretaria general rebran un correu de confirmació. No hauran de fer res ni omplir cap formulari.
Més endavant des de Secretaria general s’anirà informant de més detalls així com si s’organitza algun tipus de transport per a facilitar el desplaçament a l’estadi Lluis Companys, el dimarts dia 9.
Més informació
D’aquesta manera, l’Església d’Urgell es disposa a viure “aquest moment intens de gràcia, alegria i esperança, en comunió amb el Successor de l’Apòstol Pere, el Papa Lleó XIV”.
A l’apartat de la seva pàgina web dedicat al viatge apostòlic, així com en les seves xarxes socials, podreu anar seguint la informació actualitzada.