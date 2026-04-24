S’obren les inscripcions per a la presentació de propostes artístiques de nova creació de la 3a edició d’Andorra Crea

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports obre la convocatòria per la presentació de propostes artístiques de nova creació que s’exhibiran a la tercera edició d’Andorra Crea – Mercat de les arts fetes a Andorra, prevista del 15 al 17 d’abril del 2027. Les candidatures seleccionades rebran finançament per a poder desenvolupar el projecte durant el 2026 i s’hauran d’estrenar en el marc del festival.
A banda d’aquest finançament, les propostes de nova creació seleccionades rebran una retribució econòmica en concepte de contractació per a la seva exhibició dins la programació oficial d’Andorra Crea 2027, igual que la resta de propostes programades que no siguin de nova creació i que se seleccionaran durant l’any vinent.
Les persones interessades tenen temps fins al 31 de maig per a presentar la candidatura a través de la Seu electrònica del Govern https://www.e-tramits.ad/, on també es troba disponible tota la documentació necessària per a formalitzar la sol·licitud.
Aquesta nova convocatòria, organitzada conjuntament pels set comuns i el Govern, dona continuïtat amb la tercera edició del certamen, que se celebra de forma biennal, en una aposta clara per projectes de nova creació, consolidant Andorra Crea com una eina estratègica de suport al teixit cultural del país.
La iniciativa té com a objectiu fomentar la creació contemporània nacional, consolidar la professionalització del sector i projectar els artistes andorrans més enllà de les fronteres, amb la voluntat de posicionar el Principat com un espai de referència en l’àmbit de la producció i exhibició artística contemporània.