L’Escena Nacional d’Andorra presenta la Jove Companyia Nacional d’Andorra

La Fundació de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) presenten la Jove Companyia Nacional d’Andorra. El projecte, ​que té com a premissa implementar accions dinamitzadores del sector cultural ​i que neix a proposta de L’Animal Escola de Teatre, té per objectiu la creació d’una ​nova companyia nacional estable de joves d’entre els 16 i els 21 anys.

La companyia agruparà diferents joves amb inquietuds artístiques vinculades a les arts escèniques i vol ser una plataforma que permeti adquirir una vivència i experiència professional. A més, permetrà establir un pont entre els estudiants de teatre i el món professional.

La Jove Companyia Nacional és un projecte teatral de país, estable, pensat perquè perduri en el temps i que va més enllà d’un procés de producció teatral. La companyia implicarà a 10 joves que treballaran junts en un primer projecte durant els mesos de juliol, agost i setembre.

La direcció artística del projecte estarà a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles, amb el suport de l’Escena Nacional d’Andorra.

Per formar part de la Jove Companyia Nacional es farà una prova d’accés el dia 27 de juny. El període d’inscripció està obert fins al 20 de juny.

Podran inscriure’s a les proves d’accés els joves de 16 a 21 anys que compleixin els següents requisits:

● Interpretació:​ Haver cursat almenys un any en alguna escola d’interpretació.

● Direcció/Disseny escènic ​(escenografia, espai sonor, il·luminació, audiovisual i vestuari): Es prioritzarà aquells que hagin mostrat un interès per les arts escèniques en les diferents disciplines, estudiants de batxillerats artístics, i joves amb alguna experiència prèvia. Per a conèixer les bases completes, els aspirants poden contactar a través del correu electrònic: ​jovecompanyianacional@gmail.com

L’ENA en marxa, malgrat el confinament

La situació provocada per la COVID-19 al país no ha aturat la feina interna de l’ENA. De fet, durant tot aquest temps de confinament l’ENA ha realitzat una enquesta i dues sessions de treball virtuals entre els professionals, les escoles i les companyies d’arts escèniques d’Andorra. L’objectiu és recollir les seves impressions, escoltar testimonis sobre com ha afectat la crisi, saber com enfoquen el seu futur i quines possibilitats es podien explorar per col·laborar-hi.

Després d’aquestes accions i amb la voluntat de ser no només una plataforma d’arts escèniques que produeixi projectes teatrals, sinó també una espai que reculli el màxim de necessitats i voluntats plantejades pel gremi, l’ENA adaptarà els seus futurs projectes a la nova situació creada per la COVID-19 amb la voluntat de donar el màxim suport a les arts escèniques del nostres país.