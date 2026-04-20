Les vendes a les grans superfícies van caure al febrer un -2,1%

Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra amb aliments (Freepik)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall registra al febrer de 2026 una caiguda del -2,1% a preus corrents en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Per grups de productes, les vendes d’alimentació cau un -5,0%, mentre que les vendes de productes no alimentaris augmenten un +1,5%.

A preus constants —és a dir, descomptant l’efecte dels preus—, l’índex de vendes presenta una variació negativa del -4,7%. Les vendes de productes alimentaris disminueixen un –7,4%, mentre que les vendes de productes no alimentaris cauen un -0,9%.

Les grans superfícies registren al febrer de 2026 un lleu increment en el personal ocupat del +2,4%. Dels quals, el 64,2% són dones i més del 91% treballen a jornada completa.

