Les vendes a les grans superfícies van caure al febrer un -2,1%

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall registra al febrer de 2026 una caiguda del -2,1% a preus corrents en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Per grups de productes, les vendes d’alimentació cau un -5,0%, mentre que les vendes de productes no alimentaris augmenten un +1,5%.
A preus constants —és a dir, descomptant l’efecte dels preus—, l’índex de vendes presenta una variació negativa del -4,7%. Les vendes de productes alimentaris disminueixen un –7,4%, mentre que les vendes de productes no alimentaris cauen un -0,9%.
Les grans superfícies registren al febrer de 2026 un lleu increment en el personal ocupat del +2,4%. Dels quals, el 64,2% són dones i més del 91% treballen a jornada completa.