El Serradells suma dos punts clau contra l’Ègara i es manté en la lluita pel play-off (27-30)

L’Handbol Club Serradells va aconseguir una victòria de gran valor a la pista de l’Handbol Ègara (27-30) en un duel determinant per a continuar aspirant a les posicions d’ascens. Després de les derrotes davant els dos primers classificats, els de Pau Pérez reaccionen amb un triomf que els manté plenament vius en la lluita pel play-off.
Els andorrans van sortir molt concentrats des del primer minut, imposant el seu ritme de joc i condicionant les accions ofensives dels locals. Aquesta posada en escena es va traduir ràpidament en el marcador, amb un avantatge inicial de 1-4 als primers cinc minuts. Tot i la reacció progressiva de l’Ègara, que va millorar en atac, el Serradells va sostenir la renda gràcies a un treball defensiu consistent, arribant al descans amb un 13-15 favorable.
A la represa, el conjunt tricolor va mantenir el control del partit, liderat per l’encert ofensiu de Gerard Esparza (9 gols) i Albert Ciordia (8 gols). L’Ègara va intentar capgirar la dinàmica amb una defensa més avançada, dificultant la circulació de pilota dels andorrans, però sense aconseguir alterar el desenllaç. El Serradells va saber gestionar els moments de pressió i va assegurar la victòria amb el 27-30 final.
Amb aquest triomf, els andorrans es consoliden en la lluita per la tercera posició, situant-se a només dos punts de l’Handbol Montcada, amb qui comparteixen l’objectiu de no fallar en el tram final de temporada. A diferència dels seus rivals directes, el Serradells ja ha afrontat els enfrontaments davant els equips capdavanters, fet que reforça el valor d’aquesta victòria.
El pròxim compromís serà dissabte, a les 19.30 hores, al Serradells, davant l’Handbol Terrassa, en un partit clau per a continuar pressionant la part alta de la classificació.