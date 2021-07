Amàlia Vinyes afronta a Alcanyís la segona cita de l’any en el CER

El circuit de Motorland Aragó acull aquest cap de setmana (31 de juliol i 1 d’agost) la segona prova de l’any en el Campionat d’Espanya de Resistència (CER). Per a Amàlia Vinyes, la cita amb Alcanyís suposa una nova oportunitat de cara a seguir sumant punts en la seva lluita per la categoria TCR del certamen.

A Navarra, a finals de maig, l’andorrana ja va demostrar el seu alt nivell competitiu, tot i que llavors portava més d’un any sense competir, imposant-se en una de les dues curses, el que sens dubte va confirmar la seva condició de favorita per lluitar pel certamen. Ara, a Alcanyís, dos mesos després, Vinyes haurà de lluitar no només contra els seus experimentats rivals, sinó també contra les altes temperatures d’Aragó en ple estiu, un factor a tenir molt en compte per plantejar les dues curses que es disputaran allà.

Per a la pilot patrocinada per SEAT Europ-Auto, “Alcanyís és un traçat que sempre resulta complicat i exigent, però molt més quan la calor és protagonista, com serà aquest cap de setmana. En carreres així, a més de posar a punt el cotxe en les sessions d’entrenaments lliures, fer una bona crono en els oficials i vigilar bé als rivals en carrera, cal arribar molt ben preparat físicament i hidratar-se correctament per lluitar pel triomf “.

Com és habitual, Vinyes disputarà la prova amb el seu Cupra TCR de Baporo Motorsport, un vehicle que “ha demostrat sempre una enorme fiabilitat gràcies a la bona feina de l’equip, però cal tenir en compte que hi ha altres equips competint amb Cupra TCR més moderns i ràpids“. Malgrat tot, l’andorrana es mostra optimista i espera “poder seguir sumant punts de cara a l’objectiu final, que no és altre que fer-nos amb el títol en la categoria“.

Les dues carreres del CER a Motorland, totes dues amb una durada de 48 minuts més una volta, es disputaran en el matí de diumenge, 1 d’agost. La primera serà a les 09.55 i la segona, segurament amb molta calor, a partir de les 13.55.