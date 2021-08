El parc eòlic del Maià podria cobrir el 8% de la demanda d’energia

El parc eòlic que FEDA projecta al pic del Maià podria cobrir el 8% de la demanda d’energia del país. Si finalment la infraestructura esdevé realitat, es convertiria en la tercera amb més capacitat de producció. La companyia continua recollint dades a la zona per a confirmar el potencial de l’emplaçament per a construir-hi els aerogeneradors.

FEDA continua analitzant la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació d’un parc eòlic al pic del Maià. Si finalment el projecte tirés endavant, podria arribar a generar el 8% de l’energia que es consumeix al Principat i es convertiria en la tercera infraestructura de la companyia en capacitat de producció, després de la central hidroelèctrica d’Encamp i CTRASA.

El director general de FEDA, Albert Moles, manifesta que “l’energia eòlica té un altre gran avantatge: que es distribueix de manera bastant lineal durant cada mes de l’any”. A més, “a l’hivern hi ha una mica més de vent que a l’estiu, que és quan hi ha més demanda per l’ús de les calefaccions i el funcionament de les pistes d’esquí”.

El director general de l’elèctrica creu que si a la producció d’energia de les grans infraestructures s’hi suma la que es genera a través de les plaques fotovoltaiques de domicilis i minicentrals hidroelèctriques es podria arribar a assolir l’objectiu d’increment de producció establert en la llei d’impuls de transició energètica i del canvi climàtic.

Abans que el parc eòlic esdevingui realitat, s’hauran de dur a terme els tràmits administratius i els estudis d’impacte pertinents, com el mediambiental, que es reclama des de l’entitat ecologista Apapma. Moles assegura que “si l’estudi ambiental ens fa modificar alguna cosa, ho farem”. Indica que “també cal tenir en compte que la zona del Maià té molt poca visibilitat i queda relativament lluny de les pistes”.

El novembre de l’any passat la companyia hi va instal·lar un pal de mesures que registra el comportament del vent a la zona per a esbrinar el potencial que té l’emplaçament per a construir-hi la infraestructura. La companyia es mostra optimista amb les dades rebudes, tot i que la seva voluntat és continuar recollint-ne.

Sense disposar dels estudis definitius, es calcula una inversió d’uns 30 milions d’euros i es preveu que podria estar enllestida en un parell d’anys.