Les Nits d’estiu de FEDA Cultura han aplegat 575 persones

Les Nits d’estiu de FEDA Cultura han tancat el cicle estival amb la visita de 575 persones, que han passat per alguna de la desena d’activitats proposades, que abraçaven des de l’astronomia (que va tenir fins a tres sessions), passant per l’art (amb la performance Cabdal), i també la recreació històrica amb la visita teatralitzada de la mà de les Il·luminades. Sense perdre de vista les visites nocturnes al Camí hidroelèctric d’Engolasters i a l’MW Museu de l’Electricitat, de la mà de l’equip de FEDA Cultura, la música medieval que una vegada més el FeMAP va portar als peus del llac d’Engolasters, o el cinema, en col·laboració amb el festival Ull Nu. En definitiva, un ventall d’opcions per a tots els públics.
La visita guiada nocturna a l’MW Museu de l’Electricitat, per a observar l’exposició temporal ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’, va servir per a obrir i cloure el cicle cultural estival de FEDA Cultura, que entre juny i setembre ha permès acostar el patrimoni natural i industrial, com és la Central hidroelèctrica de FEDA i el Camí hidroelèctric d’Engolasters, a visitants arribats de diferents punts del país, però també turistes i visitants.
La coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, es mostra satisfeta dels resultats tot recordant que “les Nits d’Estiu organitzades per FEDA Cultura han finalitzat amb un total de 575 assistents. El 90% del públic és local, tot i que també hem tingut assistents dels estats veïns”. Alcázar ha explicat que “els aforaments es van reduir per a adaptar les activitats a les obres que es feien a Engolasters i així millorar la satisfacció i la seguretat dels visitants”.
Finalment, la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat ha apuntat que “aquesta reducció també ens va permetre reaccionar ràpidament davant de la inestabilitat meteorològica, fet que ha permès no haver d’anul·lar cap de les deu activitats programades”. Actualment, i un cop clos el cicle estival, encara es pot visitar l’exposició temporal del fotògraf, Pascal Maitre, a l’MW Museu de l’Electricitat, fins a finals de novembre, en el seu horari habitual.