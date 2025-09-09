Configurat el combinat nacional al Trial de les Nacions 2025

Com cada any, la participació al Campionat del Món de Trial per països (Trial de les Nacions) és una fita molt important per la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) i els integrants de la selecció del Principat. El combinat nacional, enguany és, igual que l’any passat, un equip que participarà en la categoria masculina International Trophy. A més, l’FMA ha seleccionat també un equip femení al TDN, en la categoria TDN Women.
La presentació oficial dels equips que representaran a Andorra al Trial de les Nacions ha tingut lloc a la seu d’Andbank, aquest dimarts, amb la presència de la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, i la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego. També han assistit els dos equips, que assistiran al campionat.
Els pilots seleccionats
- Quim Altés (1r del Campionat de Trial d’Andorra CTA en la màxima categoria Vermells amb 126 punts, vàries participacions en TDN, tant de pilot com de motxiller).
- Valentí Cristina (2n al CTA amb 115 punts, segona participació com a pilot en un TDN).
- Edgar García (3r al CTA amb 98 punts, primera participació en un TDN, molta experiència en campionat d’Espanya i també del Món a Andorra)
Els motxillers
- Joan Miquel García (4t del CTA amb 85 punts).
- Enric Sinfreu (molt actiu en les activitats motociclistes de l’FMA, tal com els cursets d’iniciació al trial de l’MCP).
Per tant, es tracta d’un equip jove, dividit entre experiència i enorme motivació, relleu de grans pilots tals com Gaudi Vall, Jordi Lestang i Xavi Casas, que el 2021 van obtenir el millor resultat d’Andorra en un TDN, amb la tercera plaça en aquesta mateixa categoria International Trophy.
Hi haurà equip femení
Enguany, com a novetat, l’FMA ha seleccionat també un equip femení al TDN, en la categoria TDN Women.
Les pilots
- Alèxia Lladó (pilot que ja va ser Campiona d’Espanya de Trial fa uns anys i ja ha participat en un TDN com a pilot de l’equip mixt Challenge l’any 2022, a Monza).
- Èlia Pascuet (habitual pilot dels Campionats de Trial d’Andorra, Espanya, del Món els 2 darrers anys i d’Europa, enguany).
El motxiller
- Lluís Capafons (gran integrant de l’staff de l’FMA en organització de trials internacionals a Andorra)
Per tant, també un equip jove i motivat que, malgrat tot, patirà el fet d’estar integrat per només dues pilots en comptes de tres.
Enguany el TDN tindrà lloc a Tolmezzo, Itàlia, els dies 20 i 21 de setembre, tancant el calendari trialer internacional (a l’aire lliure) d’aquest 2025.
La selecció andorrana viatjarà a Itàlia el divendres 19 de setembre, el dissabte 20 serà el torn dels controls administratius i tècnics, entrenaments oficials, visita de zona i desfilada dels equips en competició i, el diumenge, 21 de setembre, serà el gran moment de la competició del Trial de les Nacions.
Darrers resultats destacats al Trial de les Nacions:
– 2019 Eivissa (Espanya): Gaudi Vall, Miquel Font i Quim Altés (10a posició)
– 2021 Gouveia (Portugal): Gaudi Vall, Jordi Lestang i Xavi Casas (històrica 3a posició)
– 2022 Monza (Itàlia): Jordi Lestang, Gaudi Vall i Jan Gabriel (10a posició)
– 2023 Auron (França): Jordi Lestang, Gaudi Vall i Jan Gabriel (7a posició)
– 2024 Pobladura de las Regueras (Espanya): Gaudi Vall, Quim Altés i Valentí Cristina (5a posició).
Des de l’ens federatiu es vol fer arribar “un agraïment especial al nostre patrocinador Andbank, que dona suport a l’FMA des de fa uns anys, especialment amb els Ice Gladiators, Trial Summer Camp i Trial de les Nacions (i fa uns anys també va donar suport a un equip femení de trial de l’MCP amb el qual entrenava i competia l’Alèxia Lladó).
Els països inscrits al TDN 2025
– Categoria masculina World: només 5 països en la categoria més alta (la gran favorita Espanya; França; Itàlia; Regne Unit; i Noruega).
– Categoria femenina Women’s World: Andorra i 11 altres països inscrits (Regne Unit, Itàlia, Espanya, República Txeca, Alemanya, Estats Units, França, Noruega, Austràlia, Canadà i Suïssa).
– Categoria masculina Internacional Trophy: Andorra i 16 altres països inscrits (Japó, Estats Units, Alemanya, Àustria, República Txeca, Irlanda, Polònia, Suècia, Austràlia, Suïssa, Letònia, Portugal, Canadà, Luxemburg, Grècia i Bèlgica). El 2024, el podi el va encapçalar Japó, seguit d’Estats Units i Alemanya).
– Categoria mixta Challenge: 8 països inscrits.