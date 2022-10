Les muralles de la Seu Medieval, una visita amb l’Espai Ermengol en les Jornades Europees de Patrimoni

En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni i dins del cicle ‘Desenterrant el passat’ i les ‘Rutes a Peu per l’Alt Urgell’, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell organitza la visita guiada ‘Les muralles de la Seu Medieval’ que tindrà lloc aquest dissabte 8 d’octubre, a les sis de la tarda.

La sortida, que s’iniciarà a l’Espai Ermengol, anirà a càrrec de Pilar Aláez, acompanyada de la guia intèrpret amb llengua de signes catalana (LSC), Marta Pampalona. Aquesta visita consistirà en un recorregut exterior pel centre històric per a conèixer, a través dels diferents espais patrimonials com la Casa de la Vila, el Portal Vell d’Andorra i el jaciment arqueològic de l’antic pati de les Monges, el context de la Ciutat d’Urgell a nivell històric i urbanístic.

Aquesta és ja la segona visita guiada amb intèrpret que s’ofereix aquest any. La primera va ser el passat dia 13 de maig, que va consistir en una visita teatralitzada en el marc del Dia Internacional dels Museus.

Per a prendre part en aquesta visita cal fer inscripció prèvia a turismeseu.com/reserves/ Té un cost de 2€ per persona, gratuït per a persones sordes.

Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat