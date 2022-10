Detingut, aquesta matinada, un home amb una taxa d’alcoholèmia de 2,94 i el carnet de conduir retirat

La Policia ha detingut la matinada d’aquest dijous un home, veí del Principat, de 40 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,94 grams per litre de sang. La detenció s’ha produït cap a les 01.20 h quan, en un control rutinari a Andorra la Vella, els agents han vist com dues persones han abandonat un cotxe al mig de la via i han marxat. El conductor del vehicle, a més de donar positiu en el test d’alcoholèmia, té el permís retirat.

Altres detencions

La matinada d’aquest dijous la Policia ha detingut un altre home, veí d’Andorra, de 25 anys, per positiu en la prova de tòxics arran d’un accident amb danys materials. Els agents l’han controlat a les 01.56 h després de veure el vehicle, amb matrícula andorrana, accidentat a l’aparcament de l’estació de Pal, a la Massana.

Cap a les 2.30 h s’ha produït una altra detenció per alcoholèmia en un segon accident, també amb danys materials. En aquest cas, es tracta d’un home no resident de 33 anys amb un positiu d’1,45 grams d’alcohol en sang, que ha xocat contra un mur de formigó de protecció a la rotonda de la dama de gel, a Escaldes-Engordany.

Aquesta setmana la Policia també ha detingut un no resident de 37 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari dimarts, l’home, que anava indocumentat, es va identificar amb una identitat diferent de la que havia indicat en un control anterior.