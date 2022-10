Violoncel·listes de Barcelona i Los Secretos, les dues primeres cites d’Ordino Clàssic

Aquest mes d’octubre tindran lloc les dues primeres cites de la cinquena edició d’Ordino Clàssic. La primera, Un concert en família, a càrrec dels Violoncel·listes de Barcelona, se celebrarà diumenge, 23 d’octubre, a les 12.30 hores, a l’església parroquial d’Ordino. La segona, Los Secretos en concierto, serà divendres 28 d’octubre, a les 21 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino.

Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad /entrades i a l’Oficina de Turisme d’Ordino, per un preu de 10 euros i 30 euros respectivament.

UN CONCERT EN FAMÍLIA

Concert a càrrec dels Violoncel·listes de Barcelona, format per Lluís Claret, Anna Mora i Daniel Claret, diumenge, 23 d’octubre, a les 12.30 hores, a l’església parroquial d’Ordino.

El violoncel té el gran avantatge que, pel seu ampli registre sonor, es pot combinar amb gairebé qualsevol altre instrument. És innegable, però, que l’assemblatge pot ser total si es troba acompanyat d’altres violoncels. I encara es pot afegir un factor més: que els intèrprets siguin tots tres membres d’una mateixa família (pare, mare i fill) i, per tant, duguin gran part de les seves vides fent música plegats.

Violoncel·listes de Barcelona proposen un programa variat, que comença al Barroc i acaba al segle XX, passant per un jove Ludwig van Beethoven, compositor que brinda l’obra central del concert. En destaca l’única peça original per a la formació, el Lament i Divertiment de Salvador Brotons, escrita a petició del grup i estrenada a Barcelona l’any 2009.

Es podrà escoltar Divertiment (Scherzo) núm. 1, TWV 42:A1 (versió en sol m per a 3 violoncels), de Georg Philipp Telemann; Sonata I en sol major BWV 1027 (transcripció F. Ronchini), de Johann Sebastian Bach; Trio en do major, op. 87 (transcripció A. C. Prell), de Ludwig van Beethoven i Lament i Divertiment, op. 113 (dedicat a Violoncel·listes de Barcelona), de Salvador Brotons.

LOS SECRETOS EN CONCIERTO

Concert a càrrec de Los Secretos, format per Álvaro Urquijo (veu i guitarres), Ramón Arroyo (guitarres), Jesús Redondo (teclat i cors), Juanjo Ramos (baix i cors), Santi Fernández (bateria) i Txetxu Altube (guitarra i cors), divendres 28 d’octubre, a les 21 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra.

La història de Los Secretos es remunta al 1978, quan els tres germans Urquijo -―Javier, Enrique i Álvaro, per ordre d’edat― s’ajunten amb José Enrique Cano, Canito, bateria i amic d’infància d’Enrique, i comencen a somiar amb la música i a tocar en sales amateur amb diferents noms artístics fins que es conformen com el grup Tos.

A l’inici de la dècada dels vuitanta, Los Secretos eren considerats un dels grups més representatius del pop espanyol, i amb Déjame van aconseguir el primer gran monument de l’anomenada nueva ola madrileña. Per a molts, va ser el grup de la movida.

A partir de l’any 2002, Los Secretos comencen una nova etapa amb cançons que han aguantat el pas del temps i els canvis de públic, cançons que fa més de vint anys van emocionar els qui en tenien trenta i que avui segueixen emocionant els qui en tenen cinquanta i també els seus fills.

L’any 2018, Los Secretos van complir quaranta anys de carrera. Durant tots aquests anys han mantingut sempre el mateix esperit, la mateixa passió. Segueixen sent un grup de referència dins del panorama musical espanyol.

El format que es podrà escoltar ha estat escollit pels mateixos integrants de la banda per a posar en relleu el millor de Los Secretos i compta amb les guitarres d’Álvaro Urquijo i Ramón Arroyo, el baix de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo, la bateria de Santi Fernández i la nova incorporació de Txetxu Altube amb les seves guitarres i cors que potencien encara més l’estil country i rock del grup.

Faran un recorregut pels temes més emblemàtics del grup com Déjame, Pero a tu lado o La calle del olvido, combinats amb cançons més noves per a oferir un grapat d’emocions que faci vibrar el públic.

Continuen fent gires i demostrant que la música i la cultura són segures i molt necessàries per a poder afrontar els durs moments que ens ha tocat viure.

Ordino Clàssic continua amb el seu objectiu d’acostar a tothom la música clàssica i popular a través de propostes atractives i actuals.