En moltes ocasions, les marques centren els seus esforços de màrqueting a aconseguir captar nous clients: gràcies a ells, podran incrementar les seves vendes anuals, i això és l’objectiu de tot negoci econòmic. Però les marques no poden oblidar la importància que té mantenir als que ja han consumit en el negoci. Aconseguir una fidelització per part dels clients fa que el nostre negoci compti amb el millor ambaixador de marca que pugui desitjar.

Però, què és la fidelització de clients? És un procés que busca desenvolupar una relació positiva entre consumidor i negoci, duradora, amb la fi última que torni a realitzar una nova compra. Per a aconseguir-ho, pren especial importància la interacció satisfactòria amb el negoci, generant una relació de confiança mútuament beneficiosa.

No obstant això, sabem que la tasca de mantenir la fidelitat dels clients no és tasca senzilla en el cas dels eCommerce, però, afortunadament, avui dia existeixen en el mercat una infinitat d’eines capaces d’ajudar a les marques en tan important tasca.

Les millors eines de fidelització per a eCommerce, ordenades alfabèticament, són:

Adyen, Azpiral, Connectif, Clutch, Crowdvocate, Customeer, EasyPromos, Fidelcity, Loycus, Qualifio, Preferred Patron Loyalty, Kangaroo Rewards, Retail Rocket, Scal-e, Splio, TapMango, i Wapping.

No obstant això, com sempre et diem, recorda que aquest és un llistat viu!

Per marketing4ecommerce.net / AMIC – Tot Sant Cugat