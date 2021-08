Productes quilòmetre zero: són més cars o més barats?

Els productors de proximitat sostenen que, en estalviar en despeses de transport, embalatges o intermediaris, i comercialitzar vegetals de temporada, els seus preus són més barats. Una regla comuna en els circuits de proximitat és, a més, acceptar un preu just per als petits productors. En tot cas, el consumidor sol prevaler altres criteris com la consciència mediambiental, la frescor del producte o conèixer la procedència del que menja.

Són precisament aquests valors els que destaca el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya (MAPA): “La proximitat a la zona de producció i la venda de productes locals són aspectes en alça. Cada vegada més els consumidors busquen sabor, tradició i autenticitat, la qual cosa es tradueix en demanda de productes de qualitat i també pròxims, no sols d’una comarca o regió determinades, sinó en el sentit de productes espanyols enfront d’importats”.

Per part seva, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) assegura que està entre les seves prioritats “fomentar el consum d’aliments de proximitat”. Per a aconseguir-ho, tant les autoritats espanyoles com les comunitàries “tendeixen a ser flexibles amb els requisits de producció i comercialització d’aquesta mena de productes facilitant, per exemple, la venda directa al consumidor en l’explotació o en els mercats locals. A més, va en la línia de promocionar una alimentació saludable”.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat