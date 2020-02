El confinament de tota l’àrea on es localitzen les aules dels alumnes de l’escola francesa d’Ordino afectats pel brot d’urticària es mantindrà encara la setmana que ve. S’estan fent anàlisis diàries i fins que l’estàndard de qualitat no sigui òptim durant diversos dies seguits no es permetrà que infants i professors tornin al seu espai habitual.