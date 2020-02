El Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’ ha renovat la Junta Directiva de l’entitat cultural andorrana per el bienni 2020-2021 desprès de l’Assemblea General que es va realitzar a la Seu Social de l’associació. Els membres del Grup han renovat la confiança en els directius que van finalitzar el seu mandat i que, en no haver llistes candidates a les eleccions, continuaran al cap davant de l’entitat.

Així, Tomás Pires manté la presidència i Vania Novais la vice-presidència, Patrick Ferreira continua com a tresorer i José Luis Carvalho, secretari. Repeteixen el càrrec de vocal Candida Freitas, Cami Medeiros, Manuel Gonçalves. De forma a reforçar l’acció de la junta directiva en previsió de les activitats commemoratives del 25è aniversari, efemèride prevista per al 2021, s’han incorporat a l’equip directiu els vocals: Gloria Lima, Céu Viana, Mireia Medeiros i Luis Mario do Vale.

A més a més de les activitats habituals que s’han referenciat el Grup en l’apartat cultural del Principat, des del 1996, com per exemple les Janeiras, el Festival de Folklore Ibèric, el Feirão i la mostra gastronòmica a la Fira d’Andorra, enguany el Grup de Folklore ja té programats dos viatges per intercanvis culturals a França, el primer a Estrasburg a finals de maig i l’altre, a Perigueux el 20 de juny.