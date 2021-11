Les inscripcions del 22è Taller d’emprenedors s’obriran el 13 de desembre d’enguany

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el desenvolupament de la 22a edició del Taller d’emprenedors, que tindrà lloc entre el desembre del 2021 i el juny del 2022.

Per a l’edició present s’obrirà el període d’inscripcions el 13 de desembre, fins al 17 de gener. El curs començarà 20 de gener, fins al 30 de juny, i les sessions tindran lloc tots els dijous de 16 hores a 19 hores a la Universitat d’Andorra.

Un any més, aquest taller es planteja com una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi. El Taller d’emprenedors és una iniciativa gratuïta adreçada a tots els ciutadans majors de 18 anys que vulguin desenvolupar la seva idea de negoci, amb l’assessorament de professors-tutors i en un grup de treball reduït.

El curs tindrà les mateixes característiques que les darreres edicions, potenciant l’àmbit lligat a la formació dels emprenedors. Entre les sessions formatives es tractaran àmbits com ara la gestió i direcció de l’empresa; comercial i màrqueting; sistemes d’informació i tecnologia; economia i finances, o recursos humans. A més, en col·laboració amb Andorra Business s’organitzaran dues sessions complementàries al programa formatiu propi del taller.

En les 21 edicions del Taller –una edició a l’any– i hi han passat 297 emprenedors, dels quals 105 han creat la seva empresa real. Amb el pas dels anys, aquesta iniciativa ha evolucionat cap a una formació presencial teòrico-pràctica per a emprenedors capaços de liderar qualsevol classe de projecte empresarial.