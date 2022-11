Les federacions esportives del país coneixen de primera mà el projecte CRAMEA

El món esportiu andorrà té una cita per a conèixer de primera mà el que serà el Centre Residencial d’Alt Rendiment Mèdic-Esportiu d’Andorra, el CRAMEA, un dels projectes esportius d’interès nacional que pretén convertir-se en un referent europeu i mundial de l’entrenament esportiu en alçada.

Durant la presentació, el CEO d’Univers BOMOSA, Manel Garcia, explicarà els assistents l’estat actual del projecte, les característiques, les accions de futur i la projecció que representa per a Andorra. La presentació es farà aquest mateix dimarts, a la sala polivalent del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), a les 19.00 h

El CRAMEA vol ser un centre de referència de recerca, innovació i desenvolupament en la millora del rendiment esportiu i estarà obert a equips, esportistes professionals i amateurs que acreditin que s’estan preparant per a una competició.

Actualment, ja s’han establert convenis de col·laboració amb altres centres d’alt rendiment i amb empreses de l’àmbit mèdic i esportiu. Concretament, el CRAMEA ja forma part de l’Associació Internacional de Centres d’Alt Rendiment, ASCP. Una associació que agrupa a més de 80 centres dels cinc continents amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre els diferents centres d’alt rendiment per a generar iniciatives que beneficiïn l’esport, els atletes i la societat en general.

CES 2508 SLU, liderada per l’Univers BOMOSA, és l’adjudicatària de la concessió administrativa per 40 anys i, amb una inversió aproximada d’uns 22 milions d’euros, és l’encarregada de la construcció, el manteniment i l’explotació del centre, ubicat a les instal·lacions de Sud Ràdio, al port d’Envalira. El CRAMEA, que està previst que entri en funcionament la primavera del 2025, acollirà un centre residencial amb 80 habitacions per a allotjar esportistes; 3 restaurants; zona esportiva i wellness; zona mèdica i de recuperació i espais polivalents.

El CRAMEA també pretén potenciar i complementar l’oferta turística del país, situant Andorra a l’epicentre del món de l’esport.

Beneficis de l’alçada per al rendiment esportiu

Els beneficis principals d’aquest tipus d’entrenament és l’augment del rendiment muscular i la millora de la resistència, ja que l’augment d’alçada sobre el nivell de mar produeix una disminució de la quantitat d’oxigen a l’aire, genera hormones EPO, que estimula la producció de glòbuls vermells i augmenta l’aportació d’oxigen als músculs.