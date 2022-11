La nova campanya Atypical Andorra, dona a conèixer la cara més atípica del país a l’hivern

Aquest matí de dimarts s’ha presentat la nova campanya de comunicació d’aquesta temporada turística d’hivern, tot seguint en la línia de la campanya que es va presentar el passat estiu sota el nom d’Atypical Andorra. Aquest hivern, es continua apostant per aquest concepte trencador on es mostra tota l’oferta turística del país d’una manera més divertida i distesa, amb la voluntat de diferenciar el país d’altres destinacions turístiques.

En un marc del tot atípic i aprofitant les noves instal·lacions d’Andorra turisme, l’antic edifici de Ràdio Andorra, avui s’ha simulat el directe d’un programa de ràdio on el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, han explicat la nova campanya de comunicació davant del sector turístic del país.

Nou espot d’Atypical Andorra per aquest hivern

El nou espot publicitari per a aquest hivern, de la mateixa manera que a l’estiu, presenta amb un to fresc i informal tota l’oferta turística de la temporada. En aquesta ocasió, com a fil conductor, s’ha optat per parlar del món de l’esquí, mentre durant tota la creativitat es mostra una visió de 360° del país mitjançant imatges inspiracionals de l’oferta d’esquí i de les activitats de neu, de gastronomia, de benestar i de shopping.

Enguany, la campanya de comunicació s’engega des d’aquest mateix dimarts i fins al 20 de desembre als mercats llunyans (Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia i Itàlia), i als mercats propers, en concret a Espanya i França, s’activarà des del pròxim 22 de novembre i s’allargarà fins al 31 de març del 2023.

Més al detall, la campanya a Espanya s’articularà a través de la difusió de l’espot a quatre grups líder de la televisió com: Publiespaña, Atresmedia, Disney Channel i National Geographic, així com, a la televisió autonòmica de Catalunya TV3. Pel que fa a la ràdio, s’han previst mencions i entrevistes a les principals ràdios de Catalunya, València, País Basc i Madrid.

En quant al mercat francès, com ja és habitual la campanya s’activarà a Occitània a través de les televisions regionals: TF1 i France 3, així com a les principals emissores líders de la regió.

Seguint amb la tendència de les darreres campanyes, als mercats propers el pla digital comptarà amb un ampli desplegament per a donar màxima cobertura de la marca Andorra, on s’impactarà als usuaris segons els seus interessos. Cal destacar, que la promoció digital es recolzarà en els suports audiovisuals i les xarxes socials.

Per a reforçar la campanya de comunicació, s’ha previst una acció al centre de Madrid, on es podrà visualitzar un circuit d’un total de 15 pantalles de gran format situades a l’exterior dels cinemes de Callao i als teatres: Lope de Vega, Coliseum i Rialto. Aquesta acció es durà a terme les dues setmanes anteriors al Nadal, concretament del 12 al 25 desembre, una època de gran afluència a la capital espanyola. Per a aquesta promoció, s’han creat un conjunt de peces específiques adhoc, amb la intenció d’impactar un total de 4,5 milions de persones.

Als mercats llunyans, es segueix apostant per una campanya publicitària en formats 100% digitals.

D’una altra banda, a la pàgina web: www.visitandorra.com i a les newsletters que s’envien a la base de dades dels Andorraworldfans, també s’ha adaptat el contingut d’una manera original, aspiracional i amb un toc d’humor, tot alineat amb el concepte d’Atypical Andorra.

Per últim, en l’àmbit de la touroperació es posaran en marxa diverses accions a 12 països diferents: Espanya, França, Regne-Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia, Alemanya, Noruega, Islàndia i Polònia.

Sis anys d’acord amb Disney

Els darrers sis anys d’acord amb la multinacional Disney, han ajudat a treballar el turisme familiar del Principat, mitjançant múltiples activacions. Per aquest motiu, des d’Andorra Turisme, es segueix amb la voluntat de continuar i, actualment, s’estan esperant noves propostes per part d’aquest partner premium.

Tanmateix, gràcies a l’èxit del documental “Andorra al natural” i a totes les accions de comunicació vinculades al projecte, s’ha aconseguit donar una visió del tot diferent del Principat mostrant la fauna i la flora andorrana. Així, a hores d’ara es destaca la importància de seguir treballant en nous projectes amb National Geographic.