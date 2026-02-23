Les famílies valoren positivament el paper de la tecnologia a l’escola i sol·liciten més eines per a acompanyar-ne l’ús

L’ús dels dispositius digitals a l’Escola Andorrana és percebut per la majoria de les famílies com una eina amb un impacte educatiu positiu, especialment pel que fa a la motivació de l’alumnat, la comunicació amb el professorat i el desenvolupament de l’autonomia. Així ho reflecteix l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies digitals realitzada a pares i mares d’alumnes de primera i segona ensenyança.
L’estudi es va dur a terme entre el 30 de juny i el 10 de setembre de 2025 i va recollir 428 enquestes vàlides de famílies d’alumnes de sisè de primera ensenyança i de tots els cursos de segona ensenyança. El projecte, impulsat pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), s’emmarca en una recerca més àmplia que incorpora també la visió de l’alumnat i del professorat amb l’objectiu de disposar d’una visió global i equilibrada sobre l’impacte de la tecnologia en l’educació. Cal tenir en compte que, pel període en què es va dur a terme l’enquesta, encara no s’hi veuen reflectits els fruits del Pla integral per al bon ús de la tecnologia en l’educació, les primeres mesures del qual es van començar a implementar a l’inici del curs 2025-2026.
El director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha destacat durant la roda de premsa de presentació dels resultats que les dades indiquen que hi ha una base sòlida d’ús educatiu de les tecnologies digitals, amb beneficis clars, i que cal continuar millorant l’acompanyament, la formació i l’ús responsable de la tecnologia.
Els resultats mostren que una part significativa de les famílies reconeixen que l’ús de dispositius digitals a l’aula contribueix positivament a la motivació per a fer les tasques escolars i a una millor comunicació entre alumnes i docents. També es valora favorablement el paper de la tecnologia com a eina per a fomentar la participació, la col·laboració i l’autonomia de l’alumnat, especialment segons la percepció dels mateixos estudiants tal com ha explicat el coordinador de sociologia d’AR+I, Joan Micó.
Alhora, l’enquesta identifica àmbits de millora que les mateixes famílies assenyalen com a prioritaris. Una part dels pares i mares percep que tant ells com els seus fills fan un ús intensiu dels dispositius digitals, especialment en activitats de lleure. Més del 66% dels pares i mares enquestats consideren que els seus fills fan un ús excessiu dels dispositius digitals, mentre que un 55,6% reconeixen que ells mateixos també en fan un ús excessiu. Les xarxes socials i els jocs són les activitats en què les famílies consideren que els fills hi dediquen més temps del recomanable.
En l’àmbit escolar, mentre que la majoria dels alumnes consideren adequat el temps d’ús de la tecnologia a classe, una part de les famílies i del professorat expressa la necessitat de continuar ajustant-ne l’ús per a reforçar aspectes com la concentració. En aquest sentit, des d’aquest curs s’està desplegant el canvi de dispositiu electrònic a l’aula —de l’iPad al Chromebook—, que permet una supervisió més gran dels aparells i una millor gestió dels recursos digitals accessibles en cada moment.
Un dels elements més destacats de l’enquesta és la clara voluntat de les famílies de participar activament en aquest procés: més de la meitat, concretament un 56,5% dels pares i mares manifesten interès a rebre formació sobre l’ús de les tecnologies digitals i d’Internet. En aquest sentit, el Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ja ha començat a oferir formacions d’acompanyament a les famílies en la gestió dels dispositius a casa per a un ús educatiu. Aquesta demanda reflecteix una actitud proactiva i corresponsable de les famílies, que volen disposar de més eines per a acompanyar els seus fills en un entorn digital cada vegada més present.
El desenvolupament del Pla integral per al bon ús de la tecnologia en l’educació
En la seva intervenció, el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica ha detallat que s’està dotant d’eines d’intel·ligència artificial a docents i alumnes, com també s’impulsen noves formacions en competències digitals per als docents. A més, a partir del curs 2026-2027 es limitarà la utilització dels correus educand per a serveis externs a l’escola.