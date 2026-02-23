Comunicat del Comú lauredià sobre els incidents a Aixirivall amb tres cotxes cremats

“El Comú de Sant Julià de Lòria informa que, arran dels incidents registrats recentment al quart d’Aixirivall, s’ha posat a disposició dels cossos de seguretat per a oferir tota la col·laboració necessària. La corporació comunal manté una coordinació fluida amb els serveis competents i posa a disposició els mitjans humans i tècnics que puguin ser requerits, sempre que es consideri oportú.
El Comú reafirma en un comunicat el seu compromís amb el benestar i la convivència a la parròquia i vol agrair la tasca i la professionalitat dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència”.
Recordem que, aquesta passada nit de diumenge, un incendi ha afectat a tres vehicles, dos d’ells han quedat totalment destruïts i un tercer ha quedat parcialment afectat. Afortunadament, tot i el foc, no s’han de lamentar danys personals. Després d’aquests fets s’havia apuntat a l’obertura d’una investigació, però no ha transcendit informació al respecte.