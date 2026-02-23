Comunicat del Comú lauredià sobre els incidents a Aixirivall amb tres cotxes cremats

By:
On:
In: Opinió
Els vehicles cremats en l'incendi (RTVA)
Els vehicles cremats en l’incendi (RTVA)

“El Comú de Sant Julià de Lòria informa que, arran dels incidents registrats recentment al quart d’Aixirivall, s’ha posat a disposició dels cossos de seguretat per a oferir tota la col·laboració necessària. La corporació comunal manté una coordinació fluida amb els serveis competents i posa a disposició els mitjans humans i tècnics que puguin ser requerits, sempre que es consideri oportú.

El Comú reafirma en un comunicat el seu compromís amb el benestar i la convivència a la parròquia i vol agrair la tasca i la professionalitat dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència”.

Recordem que, aquesta passada nit de diumenge, un incendi ha afectat a tres vehicles, dos d’ells han quedat totalment destruïts i un tercer ha quedat parcialment afectat. Afortunadament, tot i el foc, no s’han de lamentar danys personals. Després d’aquests fets s’havia apuntat a l’obertura d’una investigació, però no ha transcendit informació al respecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]