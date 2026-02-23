Dos arrestats per possessió de droga i vuit per alcohol al volant

Pel que fa a delictes contra la salut pública, aquest passat cap de setmana, el servei de Policia ha arrestat dues persones. Es tracta d’un turista de 31 anys detingut a l’interior d’un local d’oci nocturn del Tarter amb 1,1 grams de cocaïna i d’un altre home, de 21 anys, a qui es va controlar amb 0,5 grams de cocaïna a l’exterior d’una sala de festes d’Arinsal.
Vuit detencions per alcoholèmia
Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut vuit persones, tots homes, d’entre 25 i 53 anys a qui s’ha controlat en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia de 0,88 a 2,20. Un d’ells, a més, circulava amb el permís suspès per ordenança penal i, per tant, també va ser arrestat per un delicte contra l’Administració de Justícia.