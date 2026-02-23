Dos arrestats per possessió de droga i vuit per alcohol al volant

By:
On:
In: Successos
Dos agents del servei de l'ordre entrant al despatx central
Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

Pel que fa a delictes contra la salut pública, aquest passat cap de setmana, el servei de Policia ha arrestat dues persones. Es tracta d’un turista de 31 anys detingut a l’interior d’un local d’oci nocturn del Tarter amb 1,1 grams de cocaïna i d’un altre home, de 21 anys, a qui es va controlar amb 0,5 grams de cocaïna a l’exterior d’una sala de festes d’Arinsal.

Vuit detencions per alcoholèmia

Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut vuit persones, tots homes, d’entre 25 i 53 anys a qui s’ha controlat en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia de 0,88 a 2,20. Un d’ells, a més, circulava amb el permís suspès per ordenança penal i, per tant, també va ser arrestat per un delicte contra l’Administració de Justícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]