Les estades preolímpiques al Pas comencen amb Escòcia

Equip de la University of Edinburgh Performance Swim al Pas (Comú d’Encamp)

El Centre Esportiu del Pas de la Casa acollirà durant aquest i el proper mes a diferents equips internacionals de natació de primer nivell. Els clubs aprofitaran les instal·lacions en alçada, com la piscina o el gimnàs, per a dur a terme els seus entrenaments i preparar-se, en alguns casos fins i tot, per als propers Jocs Olímpics de París 2024.

El primer en començar l’estada ha estat l’equip de la University of Edinburgh Performance Swim, d’Escòcia, els seus membres van arribar el passat diumenge, 1 d’octubre, i es quedaran fins al 21 d’aquest mateix mes per a preparar diverses competicions a nivell internacional, i repetiran durant la temporada, dues estades més en ple hivern i a la primavera.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, ha donat la benvinguda aquest matí de divendres als 13 joves nedadors de l’equip i als dos entrenadors que els acompanyen que per primera vegada escullen el Pas de la Casa per a entrenar.

La Universitat d’Edimburg va establir l’any 2018 el seu programa d’alt rendiment en el món de la natació i s’ha convertit en el programa líder a Escòcia i en un dels programes líders al Regne Unit.

El conseller ha destacat que “donem l’inici a les estades de natació d’aquesta temporada, amb l’University of Edinburgh i continuarem amb les seleccions de Portugal, Espanya,…i diferents clubs, francesos i belgues, que també vindran per a preparar-se i, en alguns casos, enfocar-se de cara als Jocs Olímpics de París 2024”.

Amb tot, Fernàndez ha assegurat que l’estratègia “de promoció esportiva que segueix el Comú des de fa temps està donant els seus fruits. Acollir clubs i federacions de primer nivell reforça aquesta línia i ens fa estar orgullosos de la feina feta durant aquests anys”.

D’altra banda, l’entrenador de l’University of Edinburgh Performance Swim, Mathew Trodden, ha matisat que des de l’equip s’ha escollit venir a entrenar al Pas de la Casa per “les instal·lacions del Centre Esportiu, tant la piscina com el gimnàs, i també per l’alçada, que és perfecta per a desenvolupar diferents entrenaments”.

A més, l’entrenador ha destacat que han vingut “recomanats” per altres clubs internacionals que han estat anteriorment al Centre Esportiu, i “la veritat és que hem pogut comprovar que el Pas de la Casa és una “ciutat” amigable i amb un entorn paisatgístic magnífic”.

Entre els tretze nedadors de l’equip escocès destaca Kara Hanlon, Archue Googdburn i el paralímpic Stephen Clegg, medallista als Jocs paralímpics de Tòquio 2020.





Propers equips que entrenaran al Centre Esportiu del Pas de la Casa

Les estades de natació continuaran aquesta setmana amb la selecció nacional de Portugal, en col·laboració amb la FAN, continuaran amb el Liege Natation belga, que vindrà amb quatre nadadors del 18 d’octubre al 6 de novembre. Seguit de la Federació Alemanya de Natació, que estarà al Pas de la Casa del 21 d’octubre a l’11 de novembre amb 20 nedadors.

El següent equip en fer la seva estada esportiva serà el Club de Natació Sant Andreu, que vindrà del 31 d’octubre fins al 18 de novembre.

De cara a principis de l’any que ve, les instal·lacions del Centre Esportiu del Pas de la Casa acolliran una nova sèrie d’estades de natació amb la visita de més equips internacionals, entre ells, la Real Federació Espanyola de Natació i, de nou, el Club de Natació Sant Andreu, entre d’altres.