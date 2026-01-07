El Champions for UNICEF torna aquest dimecres al Prat Gran d’Escaldes

El Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany acollirà aquest mateix dimecres, 7 de gener, a la tarda, una nova edició del Champions for UNICEF, una cita esportiva i solidària ja consolidada al calendari del país amb l’objectiu de recaptar fons a favor d’UNICEF Andorra. Mantenint el format dels darrers anys, la jornada comptarà amb dos partits de bàsquet diferenciats. El primer, sota el lema #NomésAquí, començarà a les 19.00 hores i enfrontarà personalitats de la vida pública del país, entre representants institucionals, empresaris i actors socials. Tot seguit, se celebrarà el segon partit, #SomUnPaís, amb la participació d’esportistes d’elit andorrans o residents al Principat.
Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir tant a través de la web del BC Andorra com presencialment a la porta del Pavelló del Prat Gran. La totalitat de la recaptació es destinarà a UNICEF Andorra. El Champions for UNICEF compta, un any més, amb el suport imprescindible del Bàsquet Club Andorra, que col·labora activament en l’organització i la difusió de l’esdeveniment, fent possible que aquesta iniciativa solidària continuï creixent i consolidant-se al país.
Destí dels fons
Els fons recaptats en el marc del Champions for UNICEF es destinaran al recurs flexible d’UNICEF, un mecanisme clau que permet a l’organització actuar amb rapidesa i eficàcia allà on les necessitats dels infants són més urgents, tant en situacions d’emergència com en programes essencials de llarg termini en àmbits com la salut, la nutrició, l’educació o la protecció infantil.
Des d’UNICEF Andorra es fa una crida a la ciutadania a sumar-se a aquesta iniciativa solidària, que combina esport, compromís social i solidaritat, i que any rere any demostra la implicació del país amb els drets dels infants arreu del món.