El Champions for UNICEF torna aquest dimecres al Prat Gran d’Escaldes

By:
On:
In: Societat
Cartell anunciador de la iniciativa solidària (UNICEF Andorra)
Cartell anunciador de la iniciativa solidària (UNICEF Andorra)

El Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany acollirà aquest mateix dimecres, 7 de gener, a la tarda, una nova edició del Champions for UNICEF, una cita esportiva i solidària ja consolidada al calendari del país amb l’objectiu de recaptar fons a favor d’UNICEF Andorra. Mantenint el format dels darrers anys, la jornada comptarà amb dos partits de bàsquet diferenciats. El primer, sota el lema #NomésAquí, començarà a les 19.00 hores i enfrontarà personalitats de la vida pública del país, entre representants institucionals, empresaris i actors socials. Tot seguit, se celebrarà el segon partit, #SomUnPaís, amb la participació d’esportistes d’elit andorrans o residents al Principat.

Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir tant a través de la web del BC Andorra com presencialment a la porta del Pavelló del Prat Gran. La totalitat de la recaptació es destinarà a UNICEF Andorra. El Champions for UNICEF compta, un any més, amb el suport imprescindible del Bàsquet Club Andorra, que col·labora activament en l’organització i la difusió de l’esdeveniment, fent possible que aquesta iniciativa solidària continuï creixent i consolidant-se al país.



Destí dels fons

Els fons recaptats en el marc del Champions for UNICEF es destinaran al recurs flexible d’UNICEF, un mecanisme clau que permet a l’organització actuar amb rapidesa i eficàcia allà on les necessitats dels infants són més urgents, tant en situacions d’emergència com en programes essencials de llarg termini en àmbits com la salut, la nutrició, l’educació o la protecció infantil.

Des d’UNICEF Andorra es fa una crida a la ciutadania a sumar-se a aquesta iniciativa solidària, que combina esport, compromís social i solidaritat, i que any rere any demostra la implicació del país amb els drets dels infants arreu del món.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]