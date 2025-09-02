Les esglésies de Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters romandran obertes durant la tardor

L’àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha decidit prorrogar l’obertura de les esglésies romàniques de Sant Romà de les Bons (Encamp) i Sant Miquel d’Engolasters (Escaldes-Engordany) fins a finals de novembre. D’aquesta manera, es referma el compromís del Ministeri amb la divulgació del patrimoni artístic històric i cultural, fent-lo més accessible tant a la ciutadania com als visitants.
Aquesta decisió també es pren després de la bona rebuda per part del públic durant l’edició del ‘Romànic de bat a bat’, que tanca l’estiu amb 29.772 visitants distribuïts pels set monuments romànics gestionats pel Govern: Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Sant Serni de Nagol, Santa Coloma (i l’Espai Columba) i Sant Miquel d’Engolasters. A aquests visitants se’ls ha de sumar els 18.060 registrats al Santuari de Meritxell.
Amb la prolongació del període d’obertura de Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters més enllà de l’estiu, es dona continuïtat a la primera línia del Pla Estratègic de Museus i Monuments i se segueix la trajectòria encetada l’any 2022, que ha fet possible l’obertura d’altres esglésies com Sant Martí de la Cortinada i Sant Climent de Pal.
Entrada gratuïta i visites guiades
Sant Romà de les Bons i Sant Miquel d’Engolasters es podran visitar gratuïtament en els horaris següents: durant el setembre, de dimarts a divendres de 10h a 14h i de 15h a 18h, dissabte de 10h a 14h i de 15h a 20h i diumenge de 10h a 14h; i els mesos d’octubre i novembre de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 15 a 18h. A més, es podran reservar visites guiades gratuïtes per a tots els qui ho vulguin (particulars, escoles, col·lectius, etc.).
Situada al capdamunt del nucli de les Bons, l’església de Sant Romà forma part d’un conjunt històric que domina la vall i que inclou edificacions de diferents èpoques i funcions: la mateixa església, la coneguda com a “torre dels Moros”, amb un dipòsit d’aigua adjacent, i dos colomers. Discret des de l’exterior, el temple conserva un interior d’una gran riquesa artística, amb pintures murals de diversos períodes i estils, un retaule amb elements gòtics i renaixentistes, i una escultura d’estil barroc.
L’església de Sant Miquel d’Engolasters, en canvi, té un interior més depurat, però la reproducció de les pintures romàniques que van ser arrencades a principis del segle XX, així com l’icònic campanar llombard, visible des de tota la vall central, fa de la seva visita una activitat imprescindible per a entendre el romànic del Principat.