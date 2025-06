Les esglésies de Sant Joan de Boí i Sant Miquel de la Seu s’il·luminaran en la “Nit de les esglésies”

Cartell anunciador de la iniciativa (Bisbat d’Urgell)

La segona edició de la “Nit de les Esglésies”, organitzada per la Xarxa de Catalonia Sacra, tindrà lloc aquest divendres, 27 de juny, on diferents esglésies arreu dels bisbats amb seu a Catalunya s’il·luminaran exclusivament amb espelmes. A la Diòcesi d’Urgell hi participen les esglésies de Sant Joan de Boí (Alta Ribagorça) i Sant Miquel de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), de 21h a 23h. L’accés és lliure i gratuït.

Inspirada en iniciatives com la “Nuit des églises” de França o la “Nit de les esglésies” de Mallorca, aquesta proposta permet redescobrir els temples en silenci i experimentar el patrimoni cultural d’una manera diferent doncs cada espai s’il·luminarà únicament amb un gran nombre d’espelmes. La iniciativa vol posar en valor el paper dels edificis religiosos com a espais de pau, que faciliten la introspecció i connecten amb la dimensió transcendent. És un oferiment a entrar en espais habituals del paisatge més proper que, en el dia a dia, poden passar més desapercebuts, i poder-los mirar d’una manera completament diferent.

La “Nit de les Esglésies” constitueix el punt de partida de la campanya “L’Estiu és diví”, el programa anual que Catalonia Sacra organitza cada juliol i agost per a promocionar la visita al patrimoni cultural religiós de Catalunya. Enguany s’han inclòs en l’experiència més espais participants sumant-s’hi 10 esglésies més que en l’edició anterior. La iniciativa està oberta a la incorporació d’aquelles esglésies que s’hi vulguin afegir en els propers anys.