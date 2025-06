La Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència fa balanç del desplegament del Pla Nacional 2022-2026

Reunió de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència (SFGA)

Aquest matí de divendres la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència s’ha reunit per, entre altres punts de l’ordre del dia, poder fer balanç del desplegament del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA) 2022-2026. El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, han anunciat durant la reunió que aquest s’està desenvolupant de forma progressiva i aconseguint els resultats previstos. La trobada ha comptat amb la participació de representants d’altres departaments del Govern, dels comuns, del SAAS, d’UNICEF, de la FAAD i del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.

“Estem en un moment de ple desplegament del pla, amb l’execució de les accions i la consolidació de les propostes, el seguiment d’aquestes, i conseqüentment, una avaluació per a analitzar el compliment de cada acció”, ha explicat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.

Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha assegurat que a finals del 2026 estaran efectuades totes les accions, tenint en compte el ritme d’execució del pla, i que, per tant, es podrà complir amb el termini establert.

El pla va començar a implementar-se a finals de l’any 2022 i compta amb un període per a desplegar-se de quatre anys. El 98% de les accions recollides s’han finalitzat assolint els objectius marcats o s’estan desenvolupant, la resta està previst que s’engeguin durant l’any i mig que queda de vigència del Pla. Concretament, de les 42 accions que recull el PNIA un 29% han finalitzat assolint els objectius marcats.

Per endavant encara queda un any i mig per a executar les accions, la gran majoria de les quals es troben en curs, concretament el 69%, de les quals algunes d’elles s’han adaptat per a poder-les implementar de manera més efectiva a les necessitats existents. En aquest punt, s’ha de tenir en compte que algunes d’aquestes accions estan programades de forma anual, per la qual cosa, tot i que per aquest any puguin haver estat complertes, el 2026 també es duran a terme i, per això, no es poden donar per finalitzades.

Alguns exemples d’aquestes accions són apropar el Cos de Policia als infants i adolescents com a referent de protecció; i, formar els infants i joves en l’ús responsable de la tecnologia i en els aspectes de ciberseguretat. Tan sols una única acció, que representa el 2% del total de les 42, està pendent de realitzar-se, i està previst poder engegar-la abans d’acabar l’any. Més de tres quartes parts de les accions s’estan desplegant des del Govern a través dels diferents ministeris, i la resta compten amb la implicació dels comuns i el Consell General.

“Els infants i adolescents, que representen un 16,35% de la població total del Principat (segons les dades del Departament d’Estadística), són un dels col·lectius més vulnerables, i hem de vetllar i garantir l’exercici dels seus drets, que tinguin les mateixes oportunitats en l’etapa de creixement i desenvolupament, que estiguin protegits davant qualsevol situació de risc; i gaudeixin d’un entorn segur i aquests són precisament els compromisos que defineix el pla”, ha afirmat Cervós.

El PNIA s’articula al voltant de 4 compromisos, d’aquests es desprenen 11 estratègies. Les estratègies es plasmen en un total de 42 accions, que s’han seleccionat segons determinats criteris com el seu impacte, el nombre d’infants i adolescents que se’n beneficiaran, la destinació a col·lectius més vulnerables, el seu impacte pressupostari, o l’equilibri entre les accions a curt i a llarg termini, tot i tenir un pes important aquelles provinents dels mateixos infants o adolescents.

La finalitat última d’aquest PNIA és la d’avançar d’una forma efectiva i decidida, en la millora de la situació dels infants i adolescents d’Andorra, garantint l’aplicació dels seus drets. Cal recordar que el Pla emana de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, aprovada el 2019, i té la finalitat d’establir els compromisos i les estratègies d’actuació en les polítiques centrades en els infants i adolescents. A més, pretén reforçar la coordinació de totes les actuacions dutes a terme en els diferents nivells d’intervenció.