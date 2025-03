Les empreses i entitats que contractin persones sense feina rebran una subvenció un 5,2% superior a l’actual

Un treballador de la construcció fent feina a l’obra (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la renovació dels programes de millora de l’ocupabilitat, tant del sector públic i les entitats d’iniciativa social, com del foment de la contractació en el sector privat. També s’ha renovat el programa de foment de la contractació i formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral.

El Govern, amb la validació prèvia del Consell Econòmic i Social (CES), ha acordat incrementar un 5,2% les subvencions a les empreses i entitats que contracten persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació a través d’algun dels programes. Aquest augment representa el doble de l’índex de preus de consum, xifra alineada amb l’augment decretat del salari mínim interprofessional el 2025.

Durant el 2024, un total de 98 persones inscrites al Servei d’Ocupació van accedir a un lloc de treball a través d’algun d’aquests programes de foment de la contractació. En concret, 57 persones van ser contractades al sector privat (5 d’elles al programa de joves actius d’entre 16 i 25 anys) i 41 al sector públic.

Els programes de foment de la contractació del sector privat i de foment de la contractació i formació pràctica dels joves actius estableixen una subvenció a les empreses de 352 i 528 euros al mes, respectivament, per cada persona contractada per 6 mesos, una xifra que s’incrementa a 528 i 589 euros respectivament els sis mesos següents si es formalitza un contracte indefinit. A més, inclouen formacions gratuïtes i incentius de 500 euros si es contracta més d’una persona per programa o si la persona contractada supera un any de contracte.