Recepció del cap de Govern a la ciutadania amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució

La bandera andorrana (SFGA)

Amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució, el cap de Govern, Xavier Espot, recuperarà enguany la recepció oferta des de l’Executiu a la ciutadania amb la voluntat d’oferir una celebració a la societat civil en totes les seves dimensions, i més concretament al teixit associatiu. La recepció tindrà lloc el proper dimecres, 12 de març, a les 19.30 hores, a l’Auditori de l’antiga Ràdio Andorra (Encamp).

En un acte senzill, però molt simbòlic, s’ha convidat una mostra representativa de la societat d’Andorra, més enllà de les autoritats i les institucions, a través de les entitats, associacions i federacions que exerceixen i han exercit un paper fonamental a l’hora de vetllar, promocionar i impulsar el creixement en els àmbits social, econòmic, esportiu i cultural. Es tracta d’una mostra del teixit associatiu del país escollit d’entre aquelles entitats que han celebrat una efemèride significativa aquest passat 2024.

En concret, s’ha convidat una vintena d’entitats que celebren efemèrides destacades, com per exemple l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que celebra 10 anys, Unicef Andorra, que en celebra 30, o Andorra Telecom, que en fa 50 (40 com a STA i 10 amb la denominació actual).