Rajoy nega amenaces i coaccions a l’Executiu andorrà

Mariano Rajoy davant la comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya al Congrés dels diputats de Madrid

Mariano Rajoy, expresident del Govern espanyol, ha comparegut aquest dimecres davant la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya al Congrés dels diputats de Madrid, on ha desmentit qualsevol mena de coacció o amenaça a l’Executiu andorrà per a aconseguir dades bancàries de polítics independentistes catalans. En la seva declaració, Rajoy ha assegurat que mai va pressionar per a obtenir informació ni va incidir en les decisions judicials que van donar lloc a una comissió rogatòria de la justícia andorrana.

“Les amenaces que van donar lloc a la comissió rogatòria no es van produir mai. A mi no se m’ha acudit mai amenaçar, perquè no és el meu estil. Tinc altres defectes, però amenaçar a algú no és el meu estil”, ha afirmat rotundament l’expresident. A més, ha subratllat que el mateix Govern d’Andorra va negar qualsevol implicació en aquests fets.

Rajoy també ha abordat la qüestió de la intervenció de Banco de Madrid. “Mai en el consell de ministres es va parlar del Banco de Madrid i mai he despatxat amb ningú d’aquest banc”, ha reiterat. Segons ell, les decisions sobre la intervenció de l’entitat bancària van ser preses per altres institucions, com el Banc d’Espanya, el regulador andorrà i els tribunals.

Finalment, Mariano Rajoy ha defensat que totes les decisions que es van prendre van ser en base al lleial saber i entendre dels òrgans competents, i ha reiterat que no va tenir cap influència en elles.