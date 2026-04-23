Les empreses de la Cerdanya constaten una “davallada significativa” de reserves a les cases de colònies

L’associació Empresariat Cerdanya ha reconegut que han patit una “davallada significativa” de reserves a les cases de colònies de la comarca, arran de la crida dels docents i els sindicats educatius a no participar en sortides extraescolars, en protesta per la manca de negociació de la Generalitat cap a les seves reivindicacions i per l’acord unilateral del Govern català amb CCOO i UGT, sindicats minoritaris al sector educatiu.
Segons publica aquest dijous RàdioSeu, la patronal cerdana admet que la situació implica “directament” el conjunt del sector turístic i d’activitats de lleure, i afirma que aquest fre a l’activitat afecta molt la Cerdanya, però també la resta del Pirineu. Segons dades del sector, el turisme escolar pot suposar fins a un 60% de la facturació de les cases de colònies i d’altres empreses turístiques i calculen que pot tenir una afectació potencial a entre 1.000 i 1.500 llocs de feina directes al Pirineu. També esmenten “l’impacte indirecte” que pot tenir en empreses d’autocars, restauració, allotjaments turístics i activitats complementàries com l’equitació o els esports d’aventura. I hi afegeixen que, en cas que la protesta s’allargués, també afectaria el sector de l’esquí de cara a la temporada vinent.
Des d’Empresariat Cerdanya han dit que entenen el “fons” de les reivindicacions dels docents, però demanen que s’arribi a acords per a “evitar efectes col·laterals”. En aquest sentit, han dit que han mantingut contactes amb els departaments d’Educació i d’Empresa i Treball per a traslladar la “preocupació” del sector.
L’associació conclou que, en cas de no arribar-se a una solució, moltes empreses “es veuran obligades a explorar nous mercats”, malgrat que volen seguir apostant pel “turisme escolar” com “una base estructural clau”, especialment per a sostenir l’activitat en dies laborables i per a contribuir a la “desestacionalització de l’ocupació”.