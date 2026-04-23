En finalitzar el 2025, al Principat, hi havia 799 associacions actives inscrites al registre

L’any 2025 es va tancar amb un total de 799 associacions actives inscrites al registre. Aquestes associacions es reparteixen en sis categories: la secció general representa el 65,2%, els clubs esportius el 25,8%, les federacions esportives el 4,9% i les associacions d’acció esportiva, les associacions d’agrupació esportiva i les associacions estrangeres, la resta.
Així doncs, l’any 2025 es va tancar amb 521 associacions de secció general, 206 clubs esportius, 39 federacions esportives, 18 associacions d’acció esportiva, 10 associacions d’agrupació esportiva i 5 associacions estrangeres segons la inscripció al registre d’associacions.
En l’àmbit parroquial s’observa que el centre neuràlgic respecte a la ubicació de les associacions es troba a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2025 hi havia el 47,1% de les associacions del Principat, amb un total de 376 associacions. Tot seguit, es troba la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb el 17,8%, i la parròquia d’Encamp, amb el 11,3%.
Pel que fa al nombre de fundacions, es situa en les 37 l’any 2025. Les fundacions privades representen el 81,1% de les fundacions del país i les fundacions públiques, el 18,9%.
En l’àmbit parroquial s’observa que la ubicació de les fundacions es troba principalment a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2025 hi havia 19 fundacions, que representen el 51,4% de les fundacions del país. Seguidament, es van situar les parròquies de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany, amb 6 fundacions que representen el 16,2% del total cadascuna d’elles.