Les empreses afectades pel tall de l’RN-20 podran sol·licitar les ajudes per a pal·liar-ne els efectes fins al 4 de maig

Després del restabliment de la circulació per l’RN-20 amb les garanties de seguretat des d’aquest dilluns 9 de març, el Consell de Ministres ha fixat els dies d’afectació pel tancament de la carretera francesa RN-20 per a accedir a Andorra des del dissabte 31 de gener al diumenge 8 de març, ambdós inclosos.
Així mateix, el Govern ha establert un període de 30 dies hàbils per a presentar les sol·licituds a les ajudes impulsades per l’Executiu per a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera. Per tant, les sol·licituds es poden presentar des del 26 de febrer i el termini per a fer el tràmit finalitza el dilluns 4 de maig. Les ajudes que poden sol·licitar les empreses són la reducció de la cotització a la CASS; l’ajornament o el fraccionament de l’IGI; descomptes temporals a la factura de subministrament elèctric; un ajut directe de 200 euros per als transportistes de mercaderies i els transportistes de viatgers que efectuïn transports entre Andorra i França, i els petits comerços poden demanar un avançament reintegrable al Govern per a fer front a les necessitats de tresoreria.
Aquestes ajudes s’engloben dins de l’objectiu de donar suport i acompanyament al teixit econòmic i del sector del transport del Pas de la Casa afectat pel tall de la carretera.
Més de 6.200 xecs carburants per als vehicles procedents de la regió d’Occitània
De forma paral·lela, el Govern va impulsar una sèrie de mesures per a incentivar l’arribada de turistes provinents de França mentre la carretera RN-20 estigués tallada. En aquest sentit, l’Executiu va activar el xec setmanal de 30 euros en carburant per als vehicles procedents de la regió d’Occitània, i durant l’aplicació d’aquesta mesura del 21 de febrer i fins diumenge 8 de març, s’han repartit 6.204 xecs a diferents turismes procedents d’aquesta regió, i 2 xecs per a autobusos. En total, el Govern hi ha destinat un total de 186.520 euros.
Durant tot el tall de la carretera, s’ha garantit l’ampliació del servei de bus llançadora entre l’Hospitalet i el Pas de la Casa amb fins a 14 serveis diaris gratuïts. Així, des del passat 7 de febrer i fins al 8 de març, el servei ha sumat 4.385 usuaris. Amb la gratuïtat del servei s’ha triplicat el nombre d’usuaris. Amb aquesta mesura, el Govern i el Comú d’Encamp hi han assignat més de 26.000 euros.
Represa de la normalitat
Amb l’obertura a la circulació de l’RN-20, la normalitat viària s’ha recuperat a la frontera francoandorrana, tal com evidencien les dades facilitades pel departament de Mobilitat. Aquests dos primers dies que la carretera ha estat oberta han entrat una mitjana diària de 3.000 vehicles a Andorra per la frontera nord. A més, l’entrada de vehicles registrada -entre dilluns i dimecres al migdia- és un 43% superior al mateix període de l’any passat, i unes xifres similars a les registrades els dies previs a l’esllavissada.