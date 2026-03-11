El Govern acorda reduir les quotes d’immigració per a afavorir el creixement sostenible i controlat de la població

El Govern ha aprovat aquest dimecres diversos reglaments de quotes d’immigració que permeten garantir un creixement sostenible de la població i que donen resposta a les necessitats econòmiques i socials actuals. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que els nous contingents d’immigració tenen en compte l’objectiu d’assolir un “creixement assumible” i per això s’han reduït de forma considerable les places disponibles. Així, la quota general es veurà reduïda un 11,1% respecte la quota inicial de l’octubre passat; el contingent dedicat als treballadors passius es redueix gairebé un 50% i les de compte propi un 6%.
Entrant al detall, l’Executiu ha validat aquest dimecres avançar de forma controlada un petit contingent de 150 places de la quota general d’immigració per a determinades professions, ja que el contingent general en vigor ja s’ha esgotat. D’aquest manera, i seguint el que ja es va fer la tardor passada, totes aquelles autoritzacions que ara s’atorguin en virtut d’aquest avançament es restaran de la quota de treballadors generals que el Govern té previst aprovar aquest proper mes d’abril i que ja ha avançat que serà de 800 permisos (100 menys que la quota oberta l’octubre passat, és a dir, un 11,1% menys).
Els sectors que podran acollir-se a aquesta petita quota de 150 permisos són les ocupacions dels grups 1 i 2 de la classificació nacional d’ocupacions (és a dir, llocs de direcció i gestió d’organitzacions i als perfils professionals tècnics i científics altament qualificats que requereixen formació superior i un elevat nivell d’especialització) i les dels sectors sanitaris i educatius, les dels cuidadors en centres sociosanitaris i les dels assistents domiciliaris.
Cal recordar que per a aquesta quota d’immigració es necessiten 6 anys d’experiència per a les persones nacionals extracomunitàries. El sol·licitant d’una autorització d’immigració que no ha treballat mai per a cap empresa andorrana amb anterioritat haurà de demostrar un mínim de 6 anys d’experiència professional, tal com ja es va recollir en el reglament de l’octubre passat, en la mateixa activitat laboral que pretén desenvolupar al Principat. Aquesta experiència professional haurà de ser demostrable amb certificats laborals i vida laboral oficial del país on ha treballat que ha d’estar degudament legalitzada. A més, les persones que obtinguin l’autorització de residència i treball en mèrits d’aquesta quota també hauran d’acreditar tenir el nivell A1 de català a la primera renovació i, el nivell A2 a la segona renovació.
Reducció del 50% de la quota per compte propi
Així mateix, aquest dimecres l’Executiu també ha validat l’obertura d’una nova quota per a treballadors per compte propi que es redueix un 50% respecte les autoritzacions aprovades l’any passat. Així, la quota és de 200 treballadors per a l’any 2026 i, a més, aquesta és divideix de la següent manera:
– 150 autoritzacions de residència i treball per compte propi en inversió estrangera.
– 30 autoritzacions de residència i treball per a professionals liberals a excepció dels metges.
– 20 autoritzacions de residència i treball per a professionals liberals que exerciran la professió de metge (col·legiats al Col·legi Oficial de Metges d’Andorra).
Les diferents categories no podran ser mutables i, per tant, quan una d’aquestes esgoti el nombre de sol·licituds ja no es podran fer més autoritzacions, un element que canvia el reglament anterior.
A més, cal recordar que aquestes sol·licituds també hauran d’acollir-se als preceptes més restrictius que recull la Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible aportant 50.000 euros a fons perdut.
Les autoritzacions passives també es redueixen
Finalment, el Govern també ha aprovat l’obertura d’una nova quota d’immigració per a residència sense treball (passius). Aquest nou contingent serà de 200 permisos, un 6% menor que les autoritzacions donades l’any passat. Aquest nombre total de permisos es desglossa de la següent manera:
– 163 autoritzacions de residència sense activitat lucrativa.
– 10 autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional.
– 17 autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu.
– 10 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.
A més, cal recordar que aquestes sol·licituds també hauran d’acollir-se als preceptes més restrictius que recull la Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible. Així, els nous residents passius hauran de fer una inversió mínima total d’un milió euros i una aportació a fons perdut de 50.000 euros per la persona titular i 12.000 euros per cada persona al seu càrrec.