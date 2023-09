Les eleccions comunals se celebraran el 17 de desembre

Una jornada d’eleccions a Andorra (arxiu)

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquesta tarda de dimecres, 13 de setembre, amb els cònsols majors de les set parròquies per a fer la primera reunió preparatòria en vista a les eleccions que s’han de celebrar a final d’any per a renovar la composició dels comuns.

Durant la trobada s’ha fixat ja, i per unanimitat, la data dels comicis, que se celebraran el 17 de desembre. El cap de Govern fixarà mitjançant decret aquesta data de les eleccions comunals, que tal com estableix l’article 63 de la Llei del règim electoral i del referèndum, s’han de celebrar durant els vint primers dies del desembre de l’any electoral. El mateix decret, que s’haurà de publicar entre els 30 i els 40 dies hàbils anteriors a la data de celebració de les eleccions, fixarà també la durada de la campanya electoral, que com estableix l’article 27, no podrà ser inferior a deu dies naturals ni superior a quinze dies naturals.