Lliuren els títols de postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació

Lliurament de diplomes del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació (UdA)

La Sala d’actes de la Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest vespre de dimecres l’acte de lliurament de diplomes del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació, un programa formatiu que es va impartir el curs passat a l’UdA en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i la UPF Barcelona School of Management, amb el suport de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Tretze persones han superat el procés d’avaluació del programa. A més del diploma de postgrau expedit per la Universitat d’Andorra, les persones titulades han rebut un títol de la Universitat Pompeu Fabra.

L’acte ha servit per a recordar que la propera tardor es preveu oferir una segona edició del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació. Les inscripcions estan obertes fins al 22 de setembre. Com en la primera edició, l’objectiu és formar professionals que garanteixin el correcte tractament de les dades en el si d’una empresa privada o d’una administració pública, tenint en compte el recent desplegament reglamentari de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

La formació té una càrrega lectiva de 20 crèdits europeus, amb classes presencials els divendres a la tarda i els dissabtes al matí de novembre del 2023 a juny del 2024. Va dirigida a titulats universitaris i professionals interessats en la matèria, tant per a exercir el càrrec de Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’una entitat pública o privada andorrana, com per a prestar assessorament en protecció de dades i matèries relacionades. El programa, dissenyat conjuntament amb la UPF Barcelona School of Management, compta amb docents que són professionals del sector especialitzats en el dret i la protecció de dades, i amb un coneixement ampli de la normativa vigent tant a escala europea com andorrana.