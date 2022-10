Les Comissaries de la Seu d’Urgell i de Les participen a l’acte del Dia de la Policia a Lleida

La Subdelegació del Govern a Lleida ha acollit avui dijous l’acte de celebració del Dia de la Policia en honor al seu patró, els Sants Àngels Custodis. L’acte institucional l’ha presidit el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, acompanyat pel Comissari Cap Provincial, José Manuel García Catalán, i representació de les Comissaries de La Seu d’Urgell i de Les.

Els actes han començat amb una missa a l’església de Sant Martí oficiada pel Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i han continuat amb l’acte institucional celebrat a la Subdelegació on ha tingut lloc els parlaments de les autoritats i el tradicional lliurament de condecoracions.

En la seva intervenció, el subdelegat José Crespín ha traslladat “a tots els policies, homes i dones, de les Comissaries de Lleida, la Seu i Les l’agraïment i reconeixement per la tasca del dia a dia que es resumeix en vocació de servei, professionalitat i confiança pública, valors vinculats als servidors públics”.

José Crespín ha fet també referència a la “necessària coordinació i col·laboració amb la resta de cossos policials perquè -segons ha dit- tenim un mateix objectiu de servei al ciutadà tal com ho demostren, per exemple, les operacions conjuntes amb agents de diferents cossos policials”.

El subdelegat ha volgut destacar dos dels serveis al ciutadà de la Policia Nacional. Un, la tramitació amb caràcter d’excepcionalitat de les proteccions temporals als ciutadans ucraïnesos que fugen de la guerra al seu país perquè “l’estreta col·laboració entre Subdelegació i Comissaria, amb les associacions d’ucraïnesos a les Terres de Lleida i amb els ajuntaments que els van acollir, va permetre organitzar un dispositiu ordenat, àgil, eficaç i eficient”. Se n’han emès unes 2.000.

L’altre, la tramitació diària a les Comissaries de Lleida, la Seu d’Urgell i de Les del DNI i del Passaport que es tradueix en una mitja al dia de 350 documents, la majoria DNI, xifra a la que cal sumar la tramitació d’altre tipus de documentació. En aquest sentit, el subdelegat ha volgut posar en valor la tasca que porta a terme l’Equip del DNI Rural “que es desplaça de forma periòdica a diferents municipis de les nostres comarques per a apropar l’Administració de l’Estat al món rural i als seus veïns per a facilitar els tràmits i evitar desplaçaments. És un esforç que cal fer i un altre exemple de col·laboració amb els ajuntaments lleidatans”.

El subdelegat també s’ha referit en la seva intervenció als reptes professionals i nous projectes de la Policia Nacional entre els que ha destacat la recent creació del Centre Universitari de la Policia com “una gran aposta per la formació dels agents” i el conjunt de mesures en les que treballa el ministeri de l’Interior per a facilitar la incorporació de les dones en els processos de selecció per a ingressar en el Cos. “La Policia -ha explicat- va obrir les portes a les dones l’any 1.979. Estem decidits a seguir impulsant la seva incorporació a les Forces de Seguretat per a que puguin aportar les seves capacitats, que són moltes”.

Condecoracions

En el decurs de l’acte, el subdelegat del Govern i el Comissari Cap provincial han lliurat 7 condecoracions al mèrit i servei policial i 3 distincions a agents policials jubilats en els darrers mesos. També s’han lliurat distincions a diverses entitats i empreses en agraïment per la seva col·laboració amb el Cos.

A l’acte institucional han assistit els màxims responsables de la Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Ponent i del Pirineu Occidental, Policia Andorrana, Guàrdia Urbana de Lleida i Policies Locals de Tàrrega, Mollerussa, Les Borges Blanques, Alcarràs i Balaguer. També hi han assistit l’ambaixador d’Espanya a Andorra, regidors de la Paeria de Lleida, representants de l’Administració General de l’Estat (AGE) a Lleida, de la Subdelegació de Defensa i de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, entre d’altres.